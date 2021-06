"Manchi a tutti": l'omaggio a Pietro Taricone dagli ex gieffini

Il 29 giugno del 2010 Pietro Taricone moriva in seguito a un brutto incidente. L'attore ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello si lanciò con il paracadute come aveva già fatto altre volte, ma un errore nella fase di atterraggio gli fu fatale. Ricoverato in gravissime condizioni, Taricone morì poche ore dopo l'arrivo in ospedale. Sono trascorsi undici anni da quella tragica scomparsa e oggi, nel giorno della ricorrenza del suo decesso, i compagni e i colleghi del mondo dello spettacolo lo ricordano sul web con messaggi di affetto e stima.

I primi a ricordare la simpatia e l'allegria di Pietro Taricone, ma anche il suo cuore d'oro, sono stati i suoi ex compagni di avventura. Quelli che insieme a lui varcarono, nel 2000, la famosa porta rossa di Cinecittà per prendere parte alla prima edizione del reality show, Grande Fratello. Da Lorenzo a Roberta e Salvo, in tanti hanno condiviso sui propri canali social una foto di Pietro per ricordarlo in questo giorno triste. " Manchi tanto a tutti. Buon onomastico ", ha scritto Roberta Beta su Instagram, mentre Lorenzo Battistello ha pubblicato sulla sua pagina Facebook: " Sono già passati 11 anni dal quel giorno… Caro Pietro facevi tanto il duro ... ma in fondo eri un buono... combattevi le persone ma le rispettavi sempre..... ciao Pietro non so se sei su o giù ma sicuramente non sarai seduto in poltrona ". Toccante anche il ricordo di un altro protagonista del Gf 1, Salvo Veneziano, uno degli amici più vicini a Pietro Taricone: " 11 anni che sei volato via …. Sembra ieri... per non dimenticare mai ".

Anche Kasia Smutniak, ex compagna di pietro Taricone, ha voluto ricordarlo sul web. Per farlo ha scelto di parlare attraverso la Onlus, che nel 2011 fondò in nome proprio di Pietro. L'attrice, sempre molto riservata sulla sua vita privata, ha scelto di celebrare il suo guerriero - che tanto amava il Nepal - ricordando l'attività benefica portata avanti a suo nome negli ultimi dieci anni. Kasia Smutniak e Pietro si erano conosciuti anni dopo la partecipazione di Taricone al Grande Fratello. Galeotto fu il set del film "Radio West". Dalla loro unione era nata Sophie. Diversamente dagli anni passati, l'attrice polacca ha deciso di non pubblicare una foto dell'ex compagno. Ha preferito condividere una storia sulla sua pagina Instagram, inviando i follower a fare una donazione per la Pietro Taricone Onlus.