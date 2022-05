“Nulla ti sc...”. Gaffe e imbarazzo all’Isola dei famosi

Inciampo linguistico per Ilary Blasi durante l'ultima puntata de L'isola dei famosi. La conduttrice, già nota al grande pubblico per le sue gaffe, è scivolata in un errore tutto da ridere che ha fatto impazzire i social ma, soprattutto, l'ha costretta a fermarsi per qualche minuto per le troppe risate. Tutto è accaduto durante un collegamento tra lo studio di Milano e l'Honduras, dal quale era collegata Ilona Staller, concorrente di questa edizione.

Poco prima del momento eliminazione della puntata, Ilary Blasi ha letto a tutti i concorrenti a rischio le motivazioni per le quali avrebbero dovuto continuare la loro avventura all'Isola dei famosi. Ed è proprio mentre leggeva le motivazioni di Ilona Staller, che la conduttrice è scivolata nella gaffe: " ... Per questo nulla ti 'scoreggia'... ". Ovviamente, Ilary Blasi avrebbe voluto dire "scoraggia" ma si sa, l'emozione della diretta, la stanchezza, e anche la concitazione dei tempi da rispettare possono giocare brutti scherzi, come ben sa proprio la conduttrice romana.

Ilary Blasi si è immediatamente resa conto della gaffe e non ha perso tempo a correggersi ma l'imbarazzo di quel momento è stato inevitabile, tanto che è dovuto intervenire Nicola Savino per riprendere le redini della puntata. Il conduttore, che partecipa all'Isola in veste di opinionista insieme a Vladimir Luxuria, si è precipitato al fianco di Ilary Blasi per una battuta, necessaria per togliere dall'imbarazzo la moglie di Francesco Totti. " No, no, no... Dai, andiamo a casa. Buonanotte eh... Vabbè, succede oh. Oggi a te, domani a me... ", ha detto Nicola Savino, la cui esperienza televisiva si sta rivelando fondamentale in questa edizione del programma di Canale5.

Ilary Blasi non riusciva a smettere di ridere tra gli applausi del pubblico e lo smarrimento di Ilona Staller che, dall'Honduras, cercava evidentemente di capire cosa stesse succedendo a Milano mentre Nicola Savino improvvisava una gag. " Ventura? Eh, niente, devi rientrare. Sì, ha detto scoreggia... ", ha detto Nicola Savino fingendo di telefonare a Simona Ventura, storica conduttrice dell'Isola dei famosi targata Rai.