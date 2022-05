Un incidente a cavallo per Katherine Kelly Lang. Pausa da "Beautiful" per Brooke

La notizia è trapelata sui social, direttamente dal profilo Instagram ufficiale di Katherine Kelly Lang, la celebre Brooke Logan di Beautiful. Dalle foto e i video che sono state diffuse in rete, l’attrice -ben tre giorni fa- ha avuto un piccolo incidente e ha riportato tre ossa rotte con una prognosi di due mesi. Nulla di grave, per fortuna, ma la Lang a causa di quanto accaduto dovrà stare lontana del set delle soap-opera (qui in Italia tutti i giorni su Canale 5) per un breve periodo di tempo.

Il pericolo è scampato per Katherine Kelly Langa, ma la celebre attrice è stata costretta a subire anche un piccolo intervento chirurgico dopo l'incidente. Sui social racconta per filo e per segno cosa è successo durante una gita a cavallo. "Il nostro piano era di fare 40 miglia per allenarci a una corsa di cavalli che è prevista a giugno -esordisce l’attrice sul suo profilo Instagram-. È stata una bellissima giornata. Dopo circa 16 miglia sono scesa da cavallo e ho camminato per un po' lungo un sentiero ripido per riposare sia me che il cavallo" aggiunge.

"In fondo al sentiero sono inciampata su una roccia e il mio piede sinistro ha preso un bel colpo. La caviglia e il mio piede si sono lussati a sinistra con un angolo di 90 gradi rispetto alla gamba. L'ho rimesso a posto. E' stato disgustoso ma dovevo farlo -spiega nei dettagli nel lungo post -. Tutto è successo su una strada e un simpatico sconosciuto ha chiamato il 911. E per fortuna ero anche con i miei amici che mi hanno aiutato".

Immediata la corsa in ospedale. Dopo gli esami dei medici alla Lang è stato consigliato di sottoporsi a unintervento chirurgico di routine. Nel post, oltre alle foto delle cavalcata in cui appare felice e sorridente, la Brooke di Beautiful pubblica anche le foto del suo piede lussato e uno scatto dal pronto soccorso. Il viso è proato, ma l’incidente non ha arrecato seri danni. L’attrice ha avuto solo un grosso spavento. Ma non è finita qui. Avrà bisogno di un pò riposo e non dovrà affaticare la gamba operata. "Ho una lezione da imparare -conclude -. Non sono ancora sicura però quale, ma ora avrò il tempo per riflettere".