Incidente per Paola Perego, la foto con le stampelle sul web preoccupa i fan

Distrazione del quadricipite, questo il responso medico dell’incidente che ha visto protagonista, nelle scorse ore, Paola Perego. La conduttrice è stata vittima di un brutto infortunio, che le è costato un serio strappo muscolare al quadricipite anteriore della coscia. A comunicare l’accaduto è stata lei stessa attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram. " Niente mondiali per la Perego" , ha scherzato Paola nel condividere la sua foto sui social network. Un modo ironico per sdrammatizzare l'accaduto.

Sul web la conduttrice si è mostrata – con tanto di mascherina di ordinanza sul volto – sorretta da due stampelle ortopediche. Lo scatto, che la immortala nell’atrio di una palazzina, presumibilmente casa sua, ha immediatamente allertato i suoi follower che, preoccupati, le hanno chiesto delucidazioni sull’accaduto. E’ proprio nel commento di risposta a una fan che Paola Perego ha spiegato quando accaduto: " Distrazione del quadricipite" . La popolare presentatrice avrebbe avuto un infortunio domestico, che le ha causato una lesione muscolare piuttosto grave alla coscia e che può provocare, in molti casi, anche ematoma. La curiosità dei seguaci non si è però placata e sotto il suo ultimo post l'hanno inondata di domande: " Ma come hai fatto, che siamo tutti fermi a casa?", "Che hai fatto Paola?", "Paola che hai combinato?!? ", " O mamma che hai fatto, caduta? ".

Difficile capire le circostanze nelle quali l’incidente sarebbe avvenuto. La conduttrice televisiva, 54 anni, non ha ancora fornito spiegazioni sulle dinamiche. Quello che è certo è che la Perego dovrà sottostare a un lungo periodo di riposo, spostandosi con l'ausilio delle stampelle. Ci vogliono, infatti, da due a tre settimane di tempo per un completo recupero da uno strappo simile. Dopo antidolorifici e riposo, la conduttrice si dovrà infine sottoporre a una riabilitazione. In fatto di incidenti domestici la Perego non sembra essere troppo fortunata. Sei mesi fa, infatti, era stata vittima di un altro incidente in casa, che le aveva provocato una lesione alla mano. Anche in quell'occasione Paola Perego scelse di informare i suoi follower dell'accaduto sui social network, pubblicando la foto della mano fasciata nelle storie del suo account Instagram.