Incidente sexy per Sarah Altobello: la gonna mini la tradisce

Sarah Altobello torna a far parlare di sé e lo fa mettendo in mostra il suo lato (b) migliore. Tutta colpa di una minigonna troppo mini che, complice un piegamento in avanti, le ha giocato un brutto scherzo mostrando più del dovuto. Niente di grave se non fosse stato per i paparazzi pronti a immortalarla durante l'incidente sexy, pubblicando gli scatti osé sulla rivista "Settimanale Nuovo".



La bella pugliese aveva messo in mostra le sue qualità nell'ultima edizione de "L'isola dei famosi". Ironica e spumeggiante, la 28enne non si era risparmiata e sulle spiagge dell'Honduras, dopo il bacio con Paolo Brosio, a colpire maggiormente era stato il suo fisico sexy e statuario. Lo stesso che le è costato un siparietto bollente durante una recente passeggiata per le vie milanesi. Sulla rivista di gossip, Sarah Altobello è stata immortalata mentre si piega per raccogliere lo smartphone caduto a terra. Un gesto innocuo per molti, ma non per la modella pugliese che quel giorno aveva optato per una mise decisamente audace. Tacchi alti, calze a rete e minigonna la Altobello nel chinarsi per raccoglierle il suo cellulare ha mostrato il lato b in tutto la sua pienezza senza lasciare niente all'immaginazione.



Pronti a coglierla in fallo, alcuni paparazzi che non si sono lasciati sfuggire l'occasione di scattare alcune foto poi pubblicate su Nuovo. Le foto hanno incontrato il consenso dei suoi numerosi fan e follower, che sui social hanno gradito la pubblicazione in anteprima del servizio a lei dedicato. Con il suo consueto accento pugliese su Instagram Sarah Altobello ha poi scherzato: " Tesouri buongiuorno in tantissimi mi state mandando queste foto uscite sul settimanale Nuovo di questa settimana. Come potete immaginare mi ero allarmata assai che il mio telefono si fosse ammarato e sblandato e non ho fatto caso alla gonna che si è alzata .E lì pronto il paparazzo taccccc. Meh madooooo so couse che capitano ovviamente il deretano è di categoria. Prendiamola a ridere. P.s Il paparazzo è stato proprio di categoria ecciuelsa ".