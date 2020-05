Gli inglesi continuano a "sognare" il flirt tra il principe Harry e Pippa Middleton

Solo pochi giorni fa, una della coppie reali più amata di sempre, quella composta dal principe William e sua moglie Kate Middleton, hanno festeggiato 9 anni di matrimonio. I ricordi della stampa inglese sulle loro nozze sono ben nitidi: l’abito di pizzo con il lunghissimo strascico della "principessa" borghese, lo sguardo innamorato di William, il flirt tra il fratello e la sorella degli sposi. Ebbene sì, dopo tanti anni, si è tornato ancora a parlare di quell’amore acerbo e mai veramente confermato tra il principe Harry e Pippa Middleton, la sorella minore di Kate, come ricorda un articolo su Amica.

Era il 29 aprile 2011. Pippa Middleton stava accompagnando sua sorella all’altare. Si è piegata per aggiustare il vestito della sposa e permetterle di salire le scale dell’Abbazia di Westminster senza inciampare, e da quel momento ha conquistato l’attenzione di tutti gli uomini presenti alla cerimonia, compresa quella del principe Harry. All’epoca lo scapolo d’oro di casa Windsor pare non sia rimasto affatto indifferente alla bellezza della sorella minore di sua cognata. " Lui le ha detto che è molto bella" , avrebbero detto alcuni invitati al matrimonio. Sembra che lei lo trovasse simpatico e ridesse ad ogni sua battuta. Il feeling tra i due era evidente a tutti, tanto che per anni si è pensato che il successivo Royal Wedding sarebbe stato il loro.

Si sono incontrati in diverse occasioni pubbliche e sono anche partiti da soli su un volo Londra-Bari, per partecipare al matrimonio pugliese di alcuni amici in comune. Ma la relazione, ammesso che ci sia stata, non fu mai ufficializzata. I maligni hanno sempre sostenuto che dietro il mancato amore ci fosse la zampino della futura regina Kate Middleton, infastidita dall’idea che la sorella e il principe Harry potessero strappare la scena a lei e William, come accaduto nel giorno del loro matrimonio.

Nel 2017 ci fu il primo colpo di scena: Pippa Middleton ha sposato un ricco finanziere del Regno Unito, James Matthews. Un anno dopo, Harry è convolato a nozze con Meghan Markle. Ma anche i rispettivi matrimoni non hanno spento le voci sul loro conto. Il giornalista Duncan Larcombe, autore della biografia "The Prince Harry: The Inside Story", non ha mai confermato il flirt ma nel 2019 al The Sun ha fatto una curiosa allusione. " Ma è abbastanza divertente pensare che Harry sia ora sposato con qualcuno che è abbastanza simile nel temperamento, nella personalità e nella bellezza di Pippa ", ha dichiarato l’esperto della Royal Family.

Effettivamente la somiglianza fisica e caratteriale tra Pippa Middleton e l’attuale duchessa di Sussex è innegabile: sono entrambe brune, scure di carnagione, hanno i lineamenti simili. Ma soprattutto hanno un carattere forte, amano lo sport e la vita sana. Pensando a tutto quello che Harry ha fatto per sua moglie (rinunciare al titolo, lasciare la sua famiglia d’origine per trasferirsi in California), l’amore tra il principe e l’attrice americana non sembra affatto un "ripiego". Ma gli inglesi sono un popolo di sognatori, e la "favola" dei due testimoni degli sposi che si conoscono e si innamorano nel giorno delle nozze dei fratelli, vivendo un amore libero dai protocolli, non finirà mai in un cassetto.