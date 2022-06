"È iniziata la mia battaglia". Allevi inizia le cure contro il mieloma

Stavolta il bianco e il nero non sono quelli della tastiera del suo pianoforte. Giovanni Allevi, all'inizio della sua " battaglia contro la malattia ", ha invece preferito fissare con la scrittura i propri pensieri. Nero su bianco, appunto, se pur in modo vituale. In un post pubblicato sui social nella giornata di oggi, il 53enne compositore ha annunciato l'inizio delle cure per il mieloma multiplo che lo ha colpito. Lo ha fatto con parole commosse, dopo che - nei giorni scorsi - aveva comunicato di dover annullare i propri impegni professionali proprio per motivi di salute.

" Con il cuore traboccante di gratitudine vi ringrazio immensamente per l'Amore che mi state donando! ", ha scritto su Instagram il musicista, accompagnando quelle parole con una fotografia di se stesso, ritratto di spalle e con il viso rivolto verso una finestra. Indosso, un busto ortopedico portato sopra la t-shirt. " Immagino i vostri pensieri di incoraggiamento e vicinanza avvolgere il mio corpo, e dare un sollievo a questo dolore a tratti insopportabile " ha aggiunto l'artista, che solo pochi giorni fa aveva confidato tutta la propria apprensione per il percorso di cura da intraprendere. " La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto ", aveva confessato.

Travolto dall'affetto dei suoi fan con migliaia di messaggi, il pianista ora ha comunicato: " È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò! Vi amo! Giovanni ". Le dichiarazioni del compositore, ancora una volta, hanno fatto sì che i tanti ammiratori tornassero a stringersi attorno a lui. " Sei una persona davvero speciale, sei nel cuore di tutti noi. Siamo con te ", ha scritto una fan del musicista marchigiano, e un'altra: " Ti mandiamo tanta energia positiva! ". In molti hanno poi formulato i loro auguri di buon onomastico all'artista, nell'odierna festa di San Giovanni, peraltro sottolineata dallo stesso Allevi con l'hashtag #sangiovanni.

A manifestare la loro vicinanza al popolare pianista, anche molti nomi dello spettacolo, tra i quali Fedez, Lorella Cuccarini, Linus, Rudy Zerbi, il Trio Medusa, Carolina Kostner, i compositori Nicola Piovani e Arturo Stàlteri, il direttore artistico del Premio "Paganini", Nazzareno Carusi, ma anche la direttrice del Cern di Ginevra, Fabiola Gianotti, il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, il matematico Piergiorgio Oddifreddi e lo psicoterapeuta Giorgio Nardone.