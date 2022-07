"Insalata Russianzzz". Bufera social sulla top model Irina Shayk

Un messaggio in codice filorusso. Così è stata interpretata l'ultima storia condivisa su Instagram dalla modella Irina Shayk, nella quale mostrava una tipica insalata russa. A fare finire nella bufera la top model non è stata la pietanza ma la descrizione fatta, che molti hanno interpretato come una presa di posizione pro Putin nella guerra in Ucraina.

" Russianzz on Wednesday " ha scritto Irina Shayk, condividendo sulla sua pagina Instagram la foto del più tipico dei piatti russi, ma quelle "z" di troppo hanno scatenato una vera e propria sommossa sul popolare social network e non solo. La lettera "z", simbolo che spicca sui carri armati e sui veicoli militari russi che circolano sul suolo ucraino da mesi, è stata infatti interpretata come un chiaro sostegno al presidente Vladimir Putin per l'invasione dell'Ucraina. L'ex compagna dell'attore Bradley Cooper è originaria di Emanželinsk, una cittadina russa al confine con il Kazakistan, e in passato non ha mai negato di sostenere il presidente Putin. Per molti, dunque, il suo sarebbe stato un messaggio in codice.

Il profilo di Irina Shayk è finito al centro delle critiche e migliaia di follower hanno smesso di seguirla. Accortasi del caso creatosi attorno alla sua storia, la modella ha rimosso il contenuto e pubblicato un messaggio chiarificatore: " Qualche volta un'insalata è solo un'insalata. Prometto: nessun messaggio in codice o commenti politici qui. Tanto amore a tutti" . Ma il danno ormai era fatto.

La polemica è rimbalzata sui siti di informazione di mezzo mondo e la giornalista ucraina Maria Romanenko ha addirittura invitato i brand di cui è testimonial la top model a allontanarla con un tweet al vetriolo: " Irina Shayk, modella russa di fama mondiale per cui ha lavorato di recente Beyonce, Jean Paul Gaultier, Burberry e altri, ha pubblicato una strana storia criptica su Instagram con la parola "Russianzz" . Spero davvero che questi marchi riconsiderino di lavorare con lei quando la Russia usa Z per uccidere gli ucraini" . Altri hanno chiesto addirittura che la Shayk venga inserita nella lista nera di volti noti e brand russi che sostengono la campagna militare di Putin in Ucraina.