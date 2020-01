Irina Shayk: "Bradley Cooper? Se qualcuno è fuori dalla mia vita, lo è per sempre"

Quattro anni d’amore e una figlia di due anni non sono bastati a tenere in piedi il legame tra Irina Shayk e Bradley Cooper che, seppur separati, continueranno ad essere genitori presenti per la piccola Lea De Seine.

Dopo otto mesi dall’annuncio della fine dell’amore, la Shayk rompe finalmente il silenzio e in una lunga intervista per Vogue Uk spiega come Bradley Cooper sia uscito dalla sua vita in maniera definitiva, almeno come compagno, e la nuova esistenza da mamma single e felice. Non tutti i giorni, però, sono sereni per Irina che, come tutte le madri che devono occuparsi da sole dei figli, vive momenti sereni alternati ad altri di sconforto.

“ Credo che ogni buona relazione porti fuori il meglio e il peggio di te – fa parte della natura umana – ha spiegato la modella - . Due persone fantastiche non devono per forza formare una coppia fantastica ”. Pur essendo stati una delle coppie simbolo per lungo tempo, infatti, qualcosa tra la Shayk e Cooper si è rotto in maniera definitiva, ma tutto questo non deve essere vissuto come un fallimento. “ Siamo stati molto fortunati a vivere quello che c’è stato tra di noi – ha sottolineato, parlando della sua nuova vita senza il compagno - . La vita senza B. è una nuova esperienza ”.

Oggi, quindi, Irina Shayk si definisce una mamma single e felice, che tenta di far quadrare tutto nel migliore dei modi. “ È dura trovare l’equilibrio tra l’essere una mamma single, una donna che lavora e una che deve provvedere alla propria famiglia – ha spiegato, ammettendo - . Credetemi, ci sono mattine quando mi sveglio e mi dico: ‘Oh mio Dio, non so cosa fare, sto andando in pezzi’ ”.