Irene Capuano e Federica Spano in lite per colpa di El Shaarawy?

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare della fine dell’amicizia tra Irene Capuano e Federica Spano, ex corteggiatrici di Uomini e Donne che avevano instaurato un bel legame durante il dating show.

La Capuano, che per un periodo è stata legata al tronista Luigi Mastroianni, aveva raccontato di un amore appena nato con una persona di cui aveva preferito mantenere l’anonimato. Tornata a sorridere, quindi, Irene aveva chiesto che non le venissero più mandati messaggi relativi la sua storia con Mastroianni e la frequentazione di quest’ultimo con Mara Fasone.

Il flirt tra Irene e lo sconosciuto, però, sembra essere già arrivato al capolinea e, come confermato da lei stessa, tutto sarebbe accaduto per colpa di Federica Spano. La Capuano, infatti, ha spiegato di aver confidato alle sue amiche di nutrire un certo interesse per una persona, ma proprio la ex corteggiatrice le aveva sconsigliato di iniziare a frequentare un ragazzo del genere. A quanto pare, però, secondo quanto riportato dalla ex di Mastroianni, la Spano l’avrebbe tradita iniziando a frequentare l’uomo che interessava a Irene.

Federica ha scelto di discolparsi e smentire via social quanto riportato da Irene e, se fino a qualche ora fa il nome del ragazzo conteso era rimasto top secret, ecco che Very Inutil People svela l’identità di colui che avrebbe scatenato la fine dell’amicizia tra le due ragazze: trattasi del calciatore savonese Stephan El Shaarawy. Il sito di gossip racconta che la Capuano e lo sportivo si sarebbero conosciuti nello stesso periodo in cui Federica Spano aveva iniziato una frequentazione con Manuel Galiano.

L’incontro fu organizzato proprio dalla Spano e, durante quella serata a quattro, Irene e Stephan si trovarono molto in sintonia tanto che la Capuano, ancora legata a Mastroianni, litigò ferocemente con il fidanzato e, qualche giorno dopo, annunciò la rottura definitiva tra loro.

La situazione è cambiata però: El Shaarawy si è avvicinato alla Spano che, di nascosto dall’amica, avrebbe iniziato una liaison venuta a galla dopo la Fashion Week di Milano cui le due (ex) amiche hanno presenziato insieme. Irene, inoltre, pare essere stata testimone di effusioni tra loro durante una serata trascorsa in un noto locale romano. Così, furibonda, ha interrotto ogni rapporto con la ex amica e ha deciso di raccontare tutto sui social.