Luigi Mastroianni esce allo scoperto con Mara Fasone e Irene sbotta: "Non voglio saperne nulla"

La storia tra Luigi Mastroianni e Mara Fasone è – quasi – pubblica: l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso alcune Instagram story che sembrano confermare la sua relazione con la donna e la reazione di Irene Capuano non si è fatta attendere.

Da tempo i rumors raccontano di un flirt tra Luigi e Mara tenuto abilmente nascosto da entrambi: lui, dopo la storia finita con la Capuano, è stato avvistato con diverse ragazze ma, alla domanda su una presunta nuova relazione sentimentale, si è sempre dichiarato single. La Fasone, invece, dopo l’addio al trono di Uomini e Donne, è rimasta a lungo lontano dal gossip, salvo poi tornare al centro dell’interesse del popolo della rete in seguito ad una serie di segnalazioni secondo le quali avrebbe iniziato una storia clandestina con Luigi.

Dopo essere stati avvistati a cena insieme qualche giorno fa, ecco che Mara è apparsa, seppur di profilo, in una delle Instagram story di Mastroianni che, qualche ora fa, si è goduto un pranzo a base di frutti di mare al sole della Sicilia. Il popolo della rete non ha potuto fare a meno di constatare che la donna insieme all’ex tronista fosse proprio la Fasone che, poche ore dopo, ha pubblicato alcune foto in cui metteva bene in evidenza la camicetta indossa, la stessa di quella della foto postata da Luigi.

Così, i fan di Irene Capuano sono insorti e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata inondata di messaggi e foto volti a dimostrarle come l’ex fidanzato si sia già consolato proprio in compagnia di colei che, secondo molti, è stata l’amante di Mastroianni nel periodo di fidanzamento con Irene. Quest’ultima, però, che ha più volte ribadito di non voler più in alcun modo essere associata al ragazzo, ha sbottato sui social chiedendo di rimanere fuori da queste storie.