Irina Shayk passa la quarantena a New York con Vito Schnabel?

Irina Shayk nel pieno della pandemia di coronavirus a New York avrebbe trovato l’amore in Vito Schnabel, figlio del noto artista Julian Schnabel e pare, secondo diverse fonti, che i due starebbero già convivendo nel loft del mercante d’arte che vanta nel carnet delle sue conquiste nomi come Heidi Klum, Amber Heard, Demi Moore, Liv Tyler ed Elle Macpherson.

La top model ha un loft nel West Village, a un isolato di distanza dall’appartamento di Schnabel, così, causa lockdown, dati i divieti di spostarsi per la città se non per motivi strettamente urgenti come emergenze sanitarie o approvvigionamento alimentare e di farmaci, pare che l’ex compagna di Bradley Cooper abbia deciso di fermarsi a casa del suo nuovo amore, avventurandosi così, come notano diverse fonti di Page Six, " in una convivenza che i due non avevano previsto " ma, come sostiene la fonte del magazine " per molte coppie l’emergenza coronavirus ha scatenato una 'sindrome da Arca di Noè' in questo momento. Le persone vogliono affrontare in coppia la quarantena e loro due non fanno eccezione ".

Sebbene i diretti interessati non confermino né smentiscano la loro relazione, diverse fonti hanno dichiarato al tabloid che i due si stavano già frequentando di nascosto prima che Donald Trump decidesse di chiudere lo stato di New York, imponendo la quarantena su modello italiano. " I due erano appena all'inizio della loro storia quando è scoppiata la bomba Covid 19 e piuttosto che separarsi hanno deciso di affrontare insieme questo momento ", ha dichiarato un insider della coppia, dopo che il tabloid aveva pubblicato foto esclusive di Irina che passeggiava e rideva durate i primi giorni di lockdown nell’appartamento di Vito Schnabel dalle grandi vetrate verso cui ora sono puntati gli obiettivi dei paparazzi, senza però più riuscire a beccare la coppia sul fatto.

" Ho sentito rumor al riguardo, tanti dicono che si stanno frequentando ", ha detto la fonte, precisando però di non sapere con certezza se la relazione tra i due sia romantica o una semplice amicizia, dato che si conoscono da diversi anni. " Però – ha aggiunto - il fatto che stiano passando insieme il periodo del lockdown può far pensare che tra i due ci sia del tenero… vedremo ”.

Intanto c’è chi si chiede dove sia la piccola Lea, 4 anni, la figlia che Irina ha avuto da Bradley Cooper. Che nel frattemo si sta frequentando con l’exmoglie di Tom Cruise, l’attrice Katie Holmes. " La bambina potrebbe essere rimasta a Los Angeles con il padre nel momento in cui Trump ha deciso di chiudere anche la California ", ha ipotizzato la fonte, ricordando che i due hanno la custodia condivisa della loro figlioletta di cui entrambi " vanno pazzi. Per questo – ha concluso l’insider – ritengo che uno dei due in questo momento, nonostante abbia o meno trovato un nuovo amore, senta terribilmente la mancanza della figlia, ma non sappiamo chi tra Irina e Bradley ”.

