Isola dei Famosi 2020, i primi nomi dei concorrenti

Cresce l'attesa per l'esordio televisivo della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show della sopravvivenza che tornerà in onda in primavera su Canale 5. Sono circolati molti rumors in questi giorni attorno alla quindicesima edizione dell’Isola Dei Famosi 2020. Inanzitutto quello relativo alla conduttrice, che a quanto pare vede Alessia Marcuzzi fuori dalla conduzione, e confermata al suo posto alla guida del noto reality show la moglie dell'ex attaccante della Roma Totti, ovvero, Ilary Blasi. Arrivano anche quelli relativi ai primi possibili concorrenti che sbarcheranno sull’isola più spiata della tv. I primi due nomi, ancora in predicato, sono quelli di Ascanio Pacelli e Stefania Orlando, due volti famosi della televisone e dello spettacolo. Sarà vera questa indiscrezione oppure è soltanto una bufala? Al momento è alquanto prematuro poter rispondere, anche se vi sono delle fonti attendibili che avallano tale ipotesi.

L’Isola dei famosi 2020 è la versione italiana di "Celebrity Survivors", il reality show che mette alla prova la resistenza fisica e mentale di un gruppo di concorrenti vip che deve sopravvivere su un’isola deserta privati di ogni comfort. Molto probabilmente l’esordio del reality avverrà ad aprile 2020. Oltre la conduttrice, un altro grande cambiamento riguarda l’inviato della trasmissione, che quest’anno avrà le sembianze dell’attore e modello turco Can Yaman. La location rimarrà invariata: i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2020 sbarcheranno a Cayo Cochinos in Honduras. Per quanto riguarda i nomi dei papabili naufraghi, sono già circolati quelli di Alessandra Mussolini, Maria Monsè, Milly D’Abbraccio e Maria Giovanna Elmi.

Isola dei Famosi 2020: Ascanio Pacelli e Stefania Orlando nel cast?

Secondo il settimanale Spy alla lista dei possibili naufraghi potrebbero aggiungersi anche Stefania Orlando ed Ascanio Pacelli. Secondo quanto riportato dal magazine di cronaca rosa parrebbe che per uno dei due probabili concorrenti, anche se non viene riportato il nome, la presenza sarebbe pressoché assicurata, mentre per l’altro il destino è ancora incerto.

Ascanio Pacelli, pronipote di Papa Pio XII, ha esordito nel mondo dello spettacolo partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello durante la quale ha incontrato Katia Pedrotti, con cui condivide una relazione sentimentale seria perdurante da ben 15 anni. Dalla loro storia d'amore sono nati due figli, Matilda e Tancredi. Insomma, il nobile ex gieffino ha già dimestichezza con il contesto dei reality show.

Stefania Orlando è invece una nota conduttrice Rai, ex valletta de I Fatti Vostri. In questi giorni il nome della Orlando, papabile condidata a partecipare all’Isola dei Famosi 2020, è associato a quello di Licia Nunez, la concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip 2020. La showgirl ha svelato di aver ricevuto delle avances da parte dell'attrice quando era ancora fidanzata con Imma Battaglia. Pacelli e la Orlando saranno i prossimi naufraghi sull'isola dell'Honduras?

Stanno girando in questi giorni numerosi nomi di possibili nuovi naufraghi, pronti per raggiungere l’Honduras. Tra di essi, quello di Alessia Macari ex vincitrice del Grande Fratello Vip 1, al cui nome stanno seguendo quelli di altri potenziali partecipanti.Tra questi compare il nome del conduttore radiofonico Marco Baldini, le cui vicende private hanno alimentato il gossip, in merito ai suoi vizi di gioco e ai problemi economici.Tra gli altri nomi candidabili spunta anche quello di Alessandra Mussolini, nome molto suffragato poichè la sua verve e animosità potrebbero creare sull’isola un clima guerrafondaio. Inoltre pare che gli autori del format Mediaset vogliano "assoldare" un altro volto noto televisivo, ossia, Rosanna Lambertucci.

Per quanto riguarda i concorrenti, i primi nomi che stanno circolando con una certa probabilità di partecipazione al programma: il senatore Antonio Razzi, le attrici Marina Suma, Giusy Zenere ed Eleonora Giorgi, la showgirl Silvia Rocca, il conduttore Orlando Portento. E ancora, le artiste: Valentine Demi, Jessica Rizzo, Luana Borgia e Milly d’Abbraccio. Mentre i nomi dei personaggi vip la cui presenza è data come supposta sono quelli degli attori come Angelo Contabile e Fabrizio Bracconieri, del cantante Rosario Miraggio, l’opinionista Jack Vanore, il cavaliere Sossio Aruta, l’hair stylist Kiko’ Nalli e le modelle Sara Tommasi, Nadia Bengala, Fabiana Britto e Sylvie Lubamba.