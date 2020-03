Italiasì! Caterina Balivo rivela: "Non dormo con mio marito, per via del coronavirus"

Questa domenica, in data 15 marzo, è stata trasmessa la nuova puntata di Italiasì!, format condotto da Marco Liorni e subentrato al posto di Domenica in su Rai 1. E l'appuntamento tv in questione ha riservato uno spazio speciale all'emergenza Coronavirus, che ha colpito il Belpaese e ha registrato nel territorio nazionale 24.747 casi di contagi e 1.809 morti. Questo secondo quanto riportano i relativi dati forniti dalla Protezione civile e aggiornati ad oggi. E lo spazio speciale di Italiasì!, #Restiamoacasa, ha visto dei volti noti di casa Rai diventare protagonisti di alcuni collegamenti tv registratisi con Liorni. Tra cui, Caterina Balivo.

La conduttrice Rai di origini partenopee, incalzata sui giorni della quarantena vissuta in famiglia da Liorni, ha rivelato alcune indiscrezioni sulla sua vita privata: "Noi stiamo bene, adesso ci siamo fatti una tisana allo zenzero io e mio marito. Con i figli, la mattina bisogna fare i compiti, poi disegnare..." . E confidandosi con Liorni, non ha poi lesinato dettagli sulla sulla sua intimità vissuta con il marito, Guido Maria Brera: “Ci sono ancora rapporti di coppia? Non dormo con mio marito da 10 giorni. Se ci ammaliamo chi pensa ai bambini? I nonni sono lontani e noi non potremmo stare con loro”. E subito dopo averlo gelato, la conduttrice ha voluto porgere le sue scuse pubbliche al marito, Brera: “Amore, non ti vergognare, ma mi è scappata”.

E la scelta maturata in famiglia e rivelata su Rai 1 dalla Balivo ha ottenuto il beneplacito di Rita Dalla Chiesa: "Una scelta difficile, ma comprensibile, brava Caterina!"