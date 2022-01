"Italia's got talent". Riparte la caccia al genio nascosto

Ricomincia la caccia ai talenti più stravaganti del nostro Paese: ecco di nuovo Italia's Got Talent.

Da questa sera, ogni mercoledì, il grande show per tutta la famiglia torna in prima serata su SkyUno e in streaming su NOW, con otto puntate di audizioni e una finale prevista il 23 marzo.

Il format di Italia's Got Talent è un programma di intrattenimento tra i più seguiti al mondo, che propone contenuti per tutti, giovani e adulti, tra talenti e toccanti storie di emotainment. Performances variegate, per un pubblico trasversale e di ogni età. Più della metà dei concorrenti ha meno di 40 anni, il più anziano 80 e il più giovane solo tre... A mettersi in gioco di tutto e di più: studenti, impiegati di banca, pensionati, agenti di Polizia, casalinghe, pizzaioli, imprenditori e artisti di vario tipo. In pratica, lo show è il ritratto di un Paese.

Dopo un periodo in chiaro su Tv8 il format torna in prima visione sulla pay tv. «Un grande ritorno, una settima stagione in esclusiva per gli abbonati, che poi andrà in seconda finestra in free (su Tv8 in replica il martedì)», spiega Antonella d'Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia. «Tra le novità la presenza in giuria di Elio, che ha creato un'alchimia immediata con i giudici veterani dello show». L'istrionico cantante e musicista racconta, tra serietà e ironia, di considerare Italia's Got Talent «il picco della sua carriera artistica». Al suo fianco gli storici Mara Maionchi, Frank Matano (che con Elio forma una coppia comica d'impatto dai tempi di LOL, format Amazon Prime Video di grande successo) e la super star del nuoto Federica Pellegrini.

Sky ricomincia a tenersi all'arco varie frecce per i propri abbonati, per una stagione con più di un asso nella manica. Italia's Got Talent raggiunge gli show più importanti del portfolio di SkyUno, affiancandosi così a cavalli di battaglia già presenti, come 4 ristoranti con Alessandro Borghese, 4 Hotel con Bruno Barbieri, 4 matrimoni con Costantino della Gherardesca, l'undicesima edizione di Masterchef e i prossimi arrivi Pechino Express, Cucine da Incubo e Quelle brave ragazze, l'atteso show con tre primedonne d'eccezione: stiamo parlando di Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo.

Novità anche nel meccanismo, per questa edizione di Italia's Got Talent. Lodovica Comello, per la sesta volta alla conduzione del programma, sarà dotata del pulsante «Golden Buzzer», che le consentirà di decretare l'ingresso immediato in finale di un concorrente.

Inoltre il format diventa più interattivo: quest'anno anche il pubblico da casa potrà mandare direttamente in finale due concorrenti.

«È un'edizione d'oro, che sottolinea l'anno speciale dal punto di vista sportivo che abbiamo appena vissuto», secondo Eugenio Bonacci, Chief Content Officer di Fremantle Media. «Abbiamo voluto ospiti Bebe Vio e la pallavolista Paola Egonu».

Alla base del format - ideato da Simon Cowell - la trasversalità del contenuto proposto. «Noi giudici abbiamo modo di scoprire la storia personale dei concorrenti e questo spesso influenza anche il nostro giudizio sulle performance stesse», spiega Federica Pellegrini. Punto di forza, quindi, il taglio emotivo dello show, che si fa forza sui racconti personali dei protagonisti.

«Ogni anno i talenti raccontano i tempi che abbiamo appena vissuto e anche i contesti», racconta Matano. «Per esempio il lockdown ha permesso a tanti di dedicarsi a una passione che non coltivavano da anni. Questa eterogeneità è interessante e racconta il Paese Italia».

Ma gli occhi sono tutti su Elio, che approda al tavolo di Italia's Got Talent dopo cinque edizioni di X Factor e si toglie subito qualche sassolino dalla scarpa: «Affronto questa esperienza con grande interesse, qui non esiste quella parte di guerriglia tra giudici, che francamente non ho mai amato».