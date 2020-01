Ivan Gonzalez sbugiarda Paola Caruso: "Mai dormito insieme, non mi è mai piaciuta"

Nuovo scontro tra Ivan Gonzalez e Paola Caruso che, ospiti di Pomeriggio Cinque, sono tornati a parlare della presunta notte in cui avrebbero dormito insieme.

Dopo la partecipazione della Caruso a Supervivientes – versione spagnola de L’Isola dei famosi – la showgirl aveva parlato di un flirt iniziato con Ivan e di una notte in cui avevano dormito nello stesso letto, lasciando intendere che tra loro ci fosse stato ben altro di una semplice conoscenza. Quella ipotetica relazione, poi, si concluse dopo poco tempo e l’ingresso di Gonzalez al Grande Fratello Vip aveva scatenato, ancora una volta, la reazione della “Bonas”.

Nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, Paola aveva accusato lo spagnolo di averla usata per diventare famoso in Italia e queste dichiarazioni le sono valse l’ingresso nella Casa per un faccia a faccia con Ivan. I battibecchi tra i due, poi, sono andati avanti anche nell’ascensore di Live! e, in ultimo, nel salotto di Pomeriggio Cinque dove, una volta per tutte, Gonzalez ha raccontato la verità sulla notte che lui e Paola avrebbero passato insieme.

“ Ivan ti piaceva ?”, ha domandato la d’Urso alla Caruso, che non ha nascosto l’interesse provato per il giovane. “ Quando ho capito che non era interessato, ho detto: ‘Rimaniamo amici’ ”, ha aggiunto la showgirl, mentre la conduttrice proseguiva le sue indagini riguardo i trascorsi notturni tra i due. “ Lei è venuta qui e ci ha parlato della famosa notte – ha continuato la padrona di casa - . Voi siete usciti una sera a cena e poi avete dormito insieme. Lei ha detto che tu eri agitato e sei stato tutta la notte sdraiato accanto a lei a guardare il soffitto ”.

Immediata la negazione di Gonzalez, che ha aggiunto una serie di dettagli che sbugiarderebbero le Paola. “ Io sono andato in albergo e sono entrato in stanza – ha iniziato a raccontare Ivan - . Dopo dieci minuti mi hanno bussato alla porta. Ho aperto: era Paola. Le ho chiesto: ‘Che fai qui?’, e lei mi ha detto: ‘No, sono venuta a salutarti’. Io l’ho presa e l’ho messa nella stanza accanto dove c’era la mia manager. Paola ha dormito insieme alla mia manager ”.