Ivana Icardi scaricata da Hugo Sierra: "Non ti amo". E lei scoppia in lacrime

Ivana Icardi sta portando avanti con successo la sua avventura a Supervivientes, l'equivalente dell'Isola dei Famosi italiana ma in versione spagnola. La sorella dell'ex capitano dell'Inter, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, ha deciso di intraprendere un'altra esperienza in un reality diverso e sicuramente più duro nel paradiso honduregno. Ivana si è subito fatta notare per aver intrapreso una relazione con Hugo Sierra, ex giocatore di basket professionista fino al 2007 anno in cui ha terminato la sua carriera sportiva.

Ivana e Hugo hanno vissuto momenti di passione durante il reality ma ora il loro rapporto è arrivato al capolinea per scelta di Sierra. "Ho pensato molto a noi in questi giorni. Ho già detto che se una persona non la amo non resto con lei, che se avessi visto qualcosa che non mi piace non avrei continuato. E vedo cose che non farebbero bene né a te né a me" , queste le parole dell'ex cestista.

A quel punto Ivana è scoppiata in lacrime con il suo ex amato che ha rincarato la dose: "Ho dovuto prendere una decisione drastica, questo è un problema per me e per te. Voglio essere egoista per la prima volta nella mia vita, non ho intenzione di andare contro la logica o contro cose che succedono naturalmente".

La sorella di Mauro Icardi si è detta incredula per quanto successo dato che ormai la loro relazione sull'isola andava avanti da settimane: "Ero disposta a sopportare tutto. Non capisco. Se questa relazione non ti stava bene dall’inizio, se non eri sicuro, se sapevi che era qualcosa che non volevi portare avanti, perché l’hai cominciata? Come puoi dire una cosa un giorno e dopo un’altra. Ho mille difetti ma quando amo lo faccio per davvero. Mi fa male tutto questo".

Più di un mese fa l'ex di Sierra, Adara Molinero (ex fiamma di Gianmarco Onestini che aveva fatto innamorare Ivana al GF Vip, aveva criticato le notti bollenti tra la sorella di Icardi e il suo ex Hugo: "Sono imbarazzata per loro, l’ho trovato disgustoso". Ora pare che tutte e due le relazioni si siano rotte definitivamente e sono tutti e quattro di nuovo punto e a capo. Chissà cosa succederà al ritorno in Italia di Ivana dopo la sua esperienza al reality spagnolo?.