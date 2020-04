Jack Black balla a torso nudo su Tik Tok

È un Jack Black scatenatissimo quello che occhieggia da TikTok: l'attore ha pubblicato un video divertentissimo dove balla in modo buffo e poco sincronizzato. Cappello e stivali da cowboy, occhiali scuri, pantaloncini corti aderenti e completamente a torso nudo: Black si destreggia tra una piroetta, qualche slancio per aria di gambe e braccia, quindi saltelli e linguacce. Un vortice di vera energia con tanto di mossa finale, a replicare con le braccia un veloce battito d'ali, intervallato da salti e movenze dell'addome.

L'entusiasmo irrefrenabile dell'attore è tale, tanto da fargli perdere il capello: una mossa inaspettata che lo spinge a creare una serie di passi alternativi, fino a replicare una versione casalinga del classico ballo cosacco. Nonostante la fisicità prorompente, l'attore mostra una certa elasticità nei movimenti, oltre a una buona scioltezza nel ballo: Jack ha voluto rallegrare la quarantena dei suoi fan, pubblicando la clip anche su Facebook, così da scatenare l'ilarità di tutti.

Tra un apprezzamento e una risata, il video ha fatto il pieno di visualizzazioni e di like, anche tra i VIP che sono accorsi in massa a commentare le gesta dell'istrionico attore. I fan di Jack possono sicuramente contare sull'allegria dirompente del suo carattere, che da sempre mette a servizio dei suoi estimatori: da quando è iniziata l'isolamento da coronavirus, l'attore ha deciso di impiegare il suo tempo realizzando video o foto buffe, solo con lo scopo di rasserenare gli animi turbati dalla clausura.

Jack Black is officially the new king of TikTok after posting this new video of himself dancing shirtless https://t.co/2WUiwR9mjY — HollywoodLife (@HollywoodLife) March 31, 2020

Tra un balletto scatenato, una passerella di moda improvvisata indossando l'accappatoio di casa e sessioni alternative di fitness, Black ce la sta mettendo tutta per spazzare via la tristezza dalle menti di chi lo ama e lo segue. In particolare per rallegrare l'umore dell'amatissima moglie Tanya Haden, cantante e musicista delle The Haden Triplets, e dei due figli piccoli Samuel e Thomas. L'energia incontentibile di Jack ha travolto Tik Tok a una sola settimana dall'apertura del profilo social, ma siamo certi che replicherà presto con una nuova e incontenibile sessione di ballo casalinga.

