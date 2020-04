Jane Fonda riporta il suo workout degli anni '80 su Tik Tok

Anche Jane Fonda si è unita ai milioni di followers che stanno facendo uso del nuovo social network, Tik Tok. L'attrice, di 83 anni, ha infatti appena aperto il suo account, e ha scelto di inaugurarlo con una rivisitazione del suo famoso workout degli anni '80, come riporta Just Jared.

Nella didascalia che accompagna il video l'attrice ha scritto: "Ciao Tik Tok! Sto riportando di moda il Workout di Jane Fonda per combattere la crisi climatica" . Nel video si vede Jane Fonda distesa su un tappetino atletico che mostra alcuni esercizi per gambe e fianchi, riproponendo un suo vecchio video di allenamenti, anch'esso presente nel post di Tik Tok, a favore degli utenti più giovani, a cui il social network è chiaramente dedicato.

@janefonda Hello Tik Tok! I’m bringing back the Jane Fonda Workout to fight the climate crisis. Join ##firedrillfriday 4/3 @ 11AMPT ##happyathome ##indoorworkout ♬ original sound

Tuttavia il vero motivo per cui Jane Fonda ha pubblicato il post è quello che le sta più cuore: combattere la crisi climatica e salvare l'ambiente, che è sempre la sua priorità come personaggio pubblico. "Sono famosa e ho questa grande piattaforma," ha detto. "Perché non usarla per qualcosa di importante?" . Infatti l'interprete di Quel Mostro di Suocera ha invitato i suoi già molti follower a seguirla questo venerdì, alle 11 del mattino (ora della California) per il Fire Drill Friday, con lo scopo di continuare a mettere sotto pressione i governanti statunitensi ad adottare un nuovo Green New Deal per mettere fine all'emissione di polveri sottili e cercare di muoversi nella direzione di una nuova economia che sia in grado di proteggere lavoratori e comunità, senza appesantire ancora di più le condizioni gravose del pianeta.

Jane Fonda non è nuova all'attivismo politico ed ecologico. Con il suo Fire Drill Friday, l'attrice ha protestato varie volte davanti al Campidoglio per attirare l'attenzione dei leader del paese a non sottovalutare la crisi ecologica del pianeta, che sta morendo sotto l'indifferenza dei più potenti. Durante le molte manifestazionii, a cui ha partecipato anche Lily Tomlin, co-star insieme alla Fonda nella serie Netflix Grace & Frankie, l'attrice è stata anche arrestata più volte, con il quarto arresto culminato in una notte dietro le sbarre, della quale Jane Fonda ha parlato, dicendo che il suo essere bianca, ricca e famosa ha fatto sì che con lei ci andassero coi proverbiali guanti di velluto.

