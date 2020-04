Jane Goodall: "La vita del principe Harry è un po’ difficile"

Il legame tra la studiosa Jane Goodall e il principe Harry è ben noto e si è rafforzato nel tempo. Il duca intervistò l’etologa per il numero di Vogue UK eccezionalmente diretto da Meghan Markle. Ora la Goodall ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Times in cui spiega che la nuova vita del principe Harry sarebbe tutt’altro che una passeggiata. Jane ha riferito: “Non so come si definirà la sua carriera. Sì, siamo in contatto e penso che stia trovando la sua vita un po’ difficile al momento”. L’etologa ha espresso un’opinione personale, ma da amica del duca, ricercatrice e osservatrice attenta qual è, possiamo ritenere che non sia troppo lontana dalla verità.

Del resto vivere in un nuovo Paese comporta il fatto di dover attraversare una prima fase di adattamento, la costruzione di una quotidianità nuova e per questo occorre tempo. Jane Goodall ha anche affermato che la volontà del principe Harry di abbandonare la royal family sarebbe iniziata mesi prima dell’annuncio ufficiale. Qualche piccolo indizio era persino individuabile. La studiosa racconta che durante un evento legato al programma di beneficenza “Roots & Shoots Education Programme”, il duca di Sussex avrebbe detto qualcosa di strano, di sibillino. Jane Goodall ha aggiunto: “Avevo fatto fare il saluto della regina ad Archie, dicendo ‘Immagino che dovrà imparare a farlo’ e Harry ha risposto ‘No, non crescerà in questo modo”.

L’etologa ha cercato di mantenere un certo riserbo, però le sue parole sembrerebbero evidenziare una realtà diversa da quella dipinta da Harry e Meghan Markle. Questo desiderio di normalità potrebbe non essere ciò che davvero il duca di Sussex vuole. O meglio, è possibile che il principe Harry non abbia ben presenti tutte le implicazioni di questa normalità. Per un fatto molto semplice: non è mai stata la sua vita. Ciò non toglie che potrebbe abituarsi, (oppure rendersi conto di aver compiuto la scelta sbagliata). Questo solo il tempo potrà dirlo.

C’è, però, anche un altro elemento ben evidenziato dal magazine Marie Claire. Se fosse il piccolo Archie, un giorno, a non volere questa quotidianità lontana dalla royal family? Se il bambino, una volta diventato adulto, non approvasse le scelte fatte anni prima dai genitori? È un rischio che il principe Harry e Meghan dovrebbero aver valutato. Certo, Archie potrebbe decidere di fare il cammino inverso rispetto a quello del padre, tornando a corte, ma per adesso si tratta solo di supposizioni. Alcune domande, però, rimangono. Harry è davvero felice delle sue scelte? Ha valutato bene le conseguenze? E se avesse potuto evitare l’addio semplicemente usando l’indifferenza nei confronti del gossip e cercando un compromesso tra la sua vita a corte e quella tra le mura domestiche?