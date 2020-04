Amici, Javier e Nicolai in quarantena insieme

Dopo aver animato la finale di Amici di Maria De Filippi, disputatasi lo scorso venerdì 3 aprile in prima serata su Canale 5, due tra gli ormai ex finalisti della 19° edizione del noto talent sono tornati al centro dell'attenzione mediatica per aver condiviso delle scelte importanti. Si tratta degli "acerrimi nemici" di Amici 2020, Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas. I due ballerini si sono sfidati a colpi di passi di danza nel corso dell'ultima puntata del rinnovato talent, prodotto e condotto da Maria De Filippi, per poi classificarsi rispettivamente al quarto e al secondo post nell'ordine d'arrivo generale della gara. Che ha decretato il trionfo ad Amici della cantante Gaia Gozzi.

E, nonostante le liti - che li avevano visti protagonisti nel corso del loro percorso di studi intrapreso nella celebre scuola- stanno a quanto pare trascorrendo insieme i giorni della quarantena - disposta in Italia come misura preventiva del coronavirus- a casa dell'ucraino Nicolai, in quel di Perugia. Un'indiscrezione trapelata da una diretta che i due ex allievi hanno condiviso insieme ad un amico.

Nel corso della gara dei talenti di Amici, Nicolai aveva palesato la sua volontà di mettere una pietra su tutti i dissapori avuti con Javier, esternando che, in caso di vittoria ad Amici, lui avrebbe diviso il montepremi con il cubano. "Se io dovessi vincere, vorrei condividere il premio con Javier -aveva dichiarato-. Perché secondo me anche lui ha lavorato tanto. Ha messo tanto impegno, è bravo. Quindi vorrei condividere il premio con lui. Così rimaniamo tutti felici e così stiamo bene”.

E alla fine, ad avere la meglio tra i due è stato Javier. Che si è aggiudicato un riconoscimento per la vittoria del circuito danza di Amici del valore di 50mila euro, il premio Tim della critica del medesimo valore di 50mila euro e come Nicolai anche il premio Marlù del valore di 7mila euro. Tuttavia, i due ballerini avrebbero, comunque, diviso tra loro un premio di Amici, secondo quanto trapelato in rete. Javier, in quanto vincitore del circuito ballo di Amici 2020 avrebbe, infatti, condiviso il suo montepremi con Nicolai. Il quale lo ha a quanto pare accolto a braccia aperte a casa sua.