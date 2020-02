Jennifer Aniston infiamma la rete a 51 anni

Da quando è su Instagram, Jennifer Aniston è inarrestabile. L’attrice, classe 1969, ha appena compiuto 51 anni e ha deciso di festeggiare questo traguardo anche sui social. Single e con due matrimoni di successo alle spalle, la Aniston ha postato delle immagini che mostrano la sua strepitosa forma fisica.

La Rachel Green della serie cult Friends è arrivata a questo giro di boa senza grossi segreti di eterna giovinezza. Le basta uno stile di vita salutista e sportivo: pratica Yoga e pugilato, fa una dieta composta per il 75% da frutta e verdure, si allena ogni giorno con circuiti cardio ad alta e bassa intensità. E soprattutto è talmente presa dal cinema e dalla tv (prossimamente sarà nel film The Fixer e nell’atteso speciale di Friends che HBO Max ha in preparazione rimettendo insieme il cast originale) che proprio non riesce a stare ferma.

Le foto pubblicate su Instagram sono parte di un photoshoot realizzato per Interview Magazine: sulla rivista, una delle star più amate di Hollywood è protagonista di una conversazione con la collega Sandra Bullock, che definisce “la sorella di un altro padre” e ringrazia “per avermi parlato di qualsiasi diavolo di cosa stessimo parlando”.

Gli scatti sono diventati subito virali e hanno ricevuto una marea di like e commenti: 7,5 milioni di utenti hanno messo il “mi piace” a questo post. Courteney Cox, la Monica Geller di Friends e grande amica di Jennifer, le ha risposto che “esiste una sola Jennifer Aniston” e ha commentato il photoshoot con un perentorio: “Stai scherzando???”.

Le reazioni delle colleghe di Jennifer Aniston

Reese Witherspoon non è da meno e le scrive che è “sempre uno schianto”, così come Drew Barrymore e Olivia Wilde: la prima si lascia andare ad un “Quanto sei wow! Bella dentro e fuori”; la seconda esclama “Santo cielo!”.

Non mancano ovviamente i moltissimi commenti dei fan dell’attrice, principalmente donne, che le hanno fatto gli auguri e si complimentano con espressioni di entusiasmo per la sua bellezza e la sua bravura: “Dove hai fatto esattamente quel patto col diavolo? Sei senza età e sorprendente”, “Oh wow! Spero di essere così bella quando avrò 51 anni... anche se non lo sono già ora!”, “Sei la donna più bella del mondo! Io e mia madre ti vogliamo bene!”.