Jennifer Aniston sorprende un'infermiera col coronavirus

Jennifer Aniston, la sempre amata Rachel Green di Friends, ha aiutato il presentatore Jimmy Kimmel a realizzare una sorpresa per un'infermiera del sistema sanitario statunitense che, a causa della pandemia, ha contratto il coronavirus. Jimmy Kimmel sta registrando il suo talk show non più live, ma tramite video-call.

L'ultima ospite è stata proprio l'attrice, ex moglie di Brad Pitt, nonché grande amica del presentatore, con cui si diverte anche ad organizzare scherzi. Come riporta la testata Just Jared, Jennifer Aniston ha anche avuto modo di raccontare un po' come stesse passando il suo tempo in quarantena, dopo che anche il presidente Donald Trump ha scelto di seguire le linee guida messe in atto dall'Italia. Le tre settimane di quarantena di Jennifer Aniston sono culminate proprio nell'episodio del Jimmy Kimmel Live, quando l'attrice è stata al centro di una sorpresa fatta a Kimball Fairbanks, infermiera cardiovascolare dello Utah, che ha contratto il coronavirus la scorsa settimana.

Il segmento inizia con Jimmy Kimmel che dice: "Penso che in questo momento nessuno meriti più supporto e ringraziamento dei lavoratori sanitari che mettono la loro vita a rischio per la nostra". A questo punto il presentatore ha annunciato la giovane infermiera, che ha dichiarato di dover stare in quarantena, lontana dai figli di 4 e 8 anni per due settimane, a causa del COVID-19. Così alla fine Kimmel annuncia all'infermiera di volerle fare incontrare qualcuno ed è a quel punto che Jennifer Aniston si aggiunge alla videochat.

L'attrice dice: "Vorrei solo dirti che Dio ti benedica e tutti quelli come te, che siete lì fuori a fare quello che state facendo. Non so neanche come esprimere la mia gratitudine. Mettendo sempre la vostra salute a rischio...siete fenomenali" . A quel punto Jennifer Aniston si è interessata allo stato di salute dell'infermiera, che ha annunciato di sentirsi meglio. Ed è stato allora che Jimmy Kimmel è intervenuto con una battuta: "Jen, lei è molto più entusiasta di vedere te che me".

