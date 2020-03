Jessica Chastain mezza nuda per "combattere" la quarantena

Jessica Chastain vuole aiutare chi è costretto a rimanere a casa. Mentre continua la quarantena in Italia, che dovrebbe durare fino al prossimo 3 Aprile, anche il resto del mondo comincia a prendere sul serio la minaccia del Coronavirus e della pandemia conseguente, cominciando a prendere decisioni simile a quelle già adottate dall'Italia. La quarantena, dunque, continua ad essere uno dei mezzi più utilizzati per cercare di rallentare la corsa al contagio e dare respiro al reparto di terapia intensiva degli Ospedali.

Anche molte star dello spettacolo e del cinema hanno scelto di seguire queste linee guida e accettare l'auto-isolamento. Tra queste c'è, appunto, anche l'attrice Jessica Chastain, vista recentemente nel film horror IT - Capitolo Due. Jessica Chastain, interprete anche di film come Zero Dark Thirty e The Help è, oltretutto, molto vicina alla salute italiana: dal 2017, infatti, è sposata con l'imprenditore italiano Gian Luca Passi di Preposulo, da cui ha anche avuto una figlia, Giulietta, data da madre surrogata.

Per combattere la noia della quarantena ed essere vicina ai suoi molti followers, Jessica Chastain ha pubblicato tre scatti che la ritraggono in pose estremamente sexy: in una la si vede immersa nella vasca, con scarpe col tacco e la lingua a raccogliere l'acqua dal rubinetto. Nella seconda, invece, Jessica Chastain è al telefono, ed è completamente nuda, eccezion fatta per le scarpe dal tacco alto, con un lenzuolo posizionato strategicamente per nascondere le parti intime. Nella terza, invece, indossa un reggiseno leopardato.

Nella didascalia che accompagna questi tre scatti decisamente hot, Jessica Chastain chiede: "Sto facendo bene questa cosa della quarantena domestica?" . Alla domanda hanno risposto moltissimi fan: dalle ragazze che annunciano di essere diventate lesbiche dopo questi scatti a chi invece si lancia in proposte di matrimonio. Molte sono anche le persone famose che hanno trovato il tempo di commentare questi scatti: come il modello Jon Kortajarena e l'attrice di Divergent e Big Little Lies Shailene Woodley.

