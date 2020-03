Jim Carrey: "Non mi raderò fino alla fine della pandemia"

La pandemia dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a causa del contagio legato al coronavirus ha messo anche le celebrità davanti alla necessità di stare in quarantena e, dunque, trovare dei mezzi per combattere la noia. Tra le celebrità che hanno reso pubblico il modo in cui affronteranno l'isolamento c'è anche l'attore Jim Carrey, che ha sorpreso twitter con un selfie personale, sebbene in passato avesse dichiarato la sua avversione per questo tipo di fototografia.

L'attore di 58 anni, infatti, si è mostrato con un primissimo piano sul suo account ufficiale Twitter, apparendo completamente sbarbato, come non lo si vedeva ormai da tempo. Nel post che accompagna l'immagine, Jim Carrey, interprete di piccoli capolavori come Se Mi Lasci ti Cancello e The Truman Show, ha spiegato il motivo di questo cambiamento di look e del motivo per cui lo ha condiviso con i suoi followers.

Day 1. I’m growing a beard until we all go back to work. I’ll post reg pics so you can marvel at the miracle of my meaningless transformation. Normally, I try to stay on the cutting edge of entertainment. Now I shall conquer the uncutting edge. Please join me. #letsgrowtogether pic.twitter.com/UaLQjwlGfh — Jim Carrey (@JimCarrey) 23 marzo 2020

Ecco quello che Jim Carrey ha scritto: "Giorno 1. Mi farò crescere la barba finché non saremo tutti tornati a lavoro. Posterò regolarmente delle immagini così potrete assistere al miracolo di questa trasformazione senza senso. Per favore, unitevi a me". L'attore ha poi concluso il suo discorso con l'hashtag che può essere tradotto come facciamola crescere insieme. Inoltre nel post dell'attore c'è anche una frase con un gioco di parole intraducibile in italiano. Carrey, infatti, scrive: "I try to stay on the cutting edge of entertainment" . La frase, che significa "Provo a stare all'avanguardia nello spettacolo" si basa sulla formula cutting edge.

Il verbo to cut, in inglese, significa anche tagliare. Ecco allora che Jim Carrey ha continuato scrivendo: "Now I Shall conquer the uncutting edge" , sottolineando la parola uncut, che implica qualcosa che non viene tagliato. Jim Carrey, dunque, trova il modo di fare comicità anche mentre annuncia la sfida a cui si sottoporrà per combattere tutti insieme la noia della quarantena.

