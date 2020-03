Joaquin Phoenix e Rooney Mara, amore ai tempi del coronavirus

Joaquin Phoenix è stato immortalato dai paparazzi mentre si accingenva a fare benzina in compagnia di Rooney Mara: nonostante i divieti di uscita legati al coronavirus, la coppia si è mossa raggiungendo la stazione più vicina. L'attore ha deciso di maneggiare l'erogatore della benzina indossando un paio di guanti di lattice neri, mentre la compagna lo osservava seduta sul sedile anteriore della grossa vettura, coperta unicamente da un paio di occhiali da sole e da una maxi felpa. Il viso preoccupato dell'attrice rappresenta benissimo la tensione del momento, tanto da spingerla ad allungare a Joaquin un disinfettante per mani. Phoenix infatti viene ripreso mentre toglie i guanti e pulisce accuratamente le mani, così da allontanare il rischio di contagio.

Anche gli Usa hanno deciso di allinearsi alle soluzioni già attuate da tempo dall'Italia, come la quarantena e l'auto-isolamento, quindi le misure legate alla distanza di sicurezza. Per questo la popolazione in strada inizia a diminuire in tutte le aree del territorio americano, visibile solo per le uscite legate alla spesa e agli acquisti primari. La star premio Oscar per "Joker" sembra aver violato velocemente le indicazioni nazionali solo per fare benzina per l'auto e per qualche acquisto, per poi fare subito ritorno a casa.

Joaquin Phoenix accepts hand sanitizer from fiancee Rooney Mara as the pair hit up a gas station amid the coronavirus pandemic https://t.co/W1I7NAk7Fj — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 16, 2020

Rooney e Joaquin sono due vegani e attivisti per i diritti per gli animali molto coinvolti e partecipi, come mosta la stessa felpa indossata dall'attore, in rappresentanza della LA Animal Save. I due spesso prendono parte a manifestazioni e veglie, per puntare l'attenzione sugli animali costretti alla vita all'interno degli allevamenti intensivi, prima di una morte cruenta. Ma la presenza del coronavirus ha bloccato tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione animalista, estendendo la sua presenza agli impegni dei due attori che si sono visti cancellare una serie di premiere e red carpet.

La coppia si è incontrata per la prima volta durante le riprese di "Her", una semplice amicizia che ha preso quota solo nel 2018, durante la reciproca partecipazione alla pellicola di "Maria Maddalena" di Garth Davis. Un'unione tenuta nascosta e vissuta con riservatezza: solo nel 2019 la coppia è uscita discretamente allo scoperto, ma sempre senza gesti eclatanti. Una storia d'amore vissuta con semplicità e naturalezza: sia Joaquin che Rooney non amano il gossip, ma preferiscono l'impegno animalista e politico che seguono con grande passione.

