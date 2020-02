Joaquin Phoenix, festa post Oscar con mamma e fidanzata

Festeggiamenti in famiglia per Joaquin Phoenix, che ha deciso di concludere la serata post Oscar sugli scalini di un fast food locale, addentando un hamburger vegano accanto agli affetti più cari: la madre, le sorelle, alcuni nipoti e la fidanzata e attrice Rooney Mara. Joaquin è da sempre un attivista e un sostenitore dei diritti degli animali: la scelta di un'alimentazione vegana affonda le radici nel passato dell'intera famiglia Phoenix, che da sempre segue uno stile cruelty free. Una filosofia che lo stesso attore ha cercato di veicolare nel tempo, prestando la sua immagine e la sua voce per campagne, documentari tematici ma anche picchetti e manifestazioni.

Non a caso Joaquin Phoenix ha toccato l'argomento anche durante tutte le premiazioni che lo hanno condotto fino al palco degli Oscar 2020, dove - davanti a una platea mondiale - ha ricevuto l'ambita statuetta d'oro per la sua magnifica e sofferta interpretazione di "Joker". L'attore, visibilmente commosso, ha parlato apertamente di compassione, diritti e rispetto, ma anche di comprensione e amore come chiavi di lettura contro gli abusi, le violenze fisiche e mentali, facendo anche un chiaro riferimento all'inseminazione forzata delle mucche e alla produzione di latte. Per poi concludere con una frase dell'indimenticato fratello River Phoenix, morto prematuramente davanti ai suoi occhi, per un'overdose.

Dopo la toccante premiazione, l'attore è stato accompagnato a tutti gli eventi legati agli Oscar, a partire dalla sala stampa passando per alcuni party organizzati dalla rivista Vanity Fair e dalla casa di produzione Warner Bros. Passaggi obbligati per una star con una statuetta d'oro tra le mani, ma che Joaquin Phoenix ha affrontato molto velocemente e discretamente: come è nel suo stile. Ma sempre al fianco delle sorelle Rain e Summer, ex moglie di Casey Affleck, a braccetto della madre Arly, in compagnia dei figli dell'altra sorella Liberty e della fidanzata e attrice Rooney Mara.

L'attore è stato fotografato più volte durante tutto l'arco della serata, tributato e celebrato dal regista di "Joker" Todd Phillips, ma anche da colleghi, amici, produttori e da Jane Fonda, che lo ha coccolato con una carezza delicata sul viso. Ma Joaquin ha voluto proseguire il resto della serata accanto al suo personale clan, al fianco di quella famiglia così presente e così importante in tutti i momenti della sua vita. Non stupisce quindi la scelta di concludere i festeggiamenti sugli scalini del Monty's Good Burger: un fine serata in linea con la sua personlità sincera e priva di fronzoli.

