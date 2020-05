Johnny Depp: "Amber Heard ha usato lo smalto per farlo sembrare sangue"

Non si fermano le dichiarazioni choc di Johnny Depp che continuano a prendere di mira l'ex moglie Amber Heard per la causa di diffamazione da 50 milioni di dollari che dovrà essere discussa in Virginia, non appena si sbloccherà la situazione sanitaria negli Stati Uniti. La reputazione della Heard, inoltre, è già stata duramente colpita dopo che sono stati resi noti degli audio in cui l'attrice ammetteva durante una terapia di coppia di aver più volte colpito il marito.

Mentre Amber Heard assumeva un investigatore privato per scavare nel passato di Johnny Depp e trovare del fango, l'ex interprete di Jack Sparrow stava raccogliendo tutte le testimonianze utili a provare che durante la sua relazione con Amber Heard era lui la vera vittima, soprattutto a livello psicologico, descrivendo Amber Heard come una vera e propria manipolatrice.

Sentimento, questo, che emerge con forza dalle ultime dichiarazioni choc ottenute da The Blast, in cui Johnny Depp avrebbe raccontato che una volta, prima del matrimonio, Amber Heard avrebbe falsificato il sangue utilizzando lo smalto rosso. Il racconto dettagliato dell'evento è stato fatto da Josh Richman, uno dei più vecchi amici di Johnny Depp.

L'uomo ha raccontato: "Johnny mi ha raccontato che una sera lui e Amber hanno avuto una discussione. A quel punto Amber andò in bagno e tornò con un fazzoletto macchiato di rosso, accusandolo di averle rotto il naso e di averlo fatto sanguinare. Tuttavia, subito dopo l'incidente, lui recuperò il kleenex che dovrebbe avere ancora oggi. E su quel fazzoletto non c'era sangue, ma smalto rosso".

Il racconto continua, con Richman che afferma quanto gli amici intimi di Johnny Depp fossero contrari al matrimonio. Ecco quello che ha detto: "Sebbene all'epoca non conoscevamo ancora tutti i dettagli, l'impressione che io e gli altri amici di Johnny abbiamo avuto è che Amber Heard fosse emotivamente abusiva, che tormentasse Johnny, tagliandolo fuori dalla vita dei suoi veri amici e che fosse davvero crudele con lui. Johnny sembrava vivere costantemente nella paura di sapere come lei avrebbe reagito se lui avesse mai provato a rompere con lei. La sua famiglia, i suoi amici, io stesso... noi tutti avevamo l'impressione che Johnny avesse accettato di sposare Amber solo per questa ragione"

