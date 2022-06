"Sto male". Justin Bieber sospende il tour mondiale

Justin Bieber si ferma. Il cantante canadese, idolo di milioni di fan, ha sospeso momentaneamente il suo tour "Justice" in giro per il mondo per problemi di salute. Bieber lo ha annunciato pubblicamente attraverso il suo profilo Instagram, dove nelle scorse ore ha pubblicato un breve messaggio diretto ai fan canadesi, che avrebbero dovuto assistere a uno dei suoi show.

" Non posso credere a quello che sto dicendo, ho fatto in modo che tutto andasse per il meglio ma la mia malattia sta peggiorando ", ha scritto Justin Bieber nelle storie del suo profilo personale, annunciando il rinvio di almeno tre date del tour in programma nei prossimi giorni. La popstar si sarebbe dovuta esibire nella sua terra natale, in Canada a Toronto, ma il concerto è stato annullato insieme alle altre due date in programma a Washington DC: " Il mio cuore è spezzato perché dovrò rimandare i prossimi spettacoli (ordini del dottore). A tutta la mia gente, vi amo così tanto e mi riposerò e starò meglio! ".

Quali siano i problemi di salute di Justin Bieber non è chiaro. Il cantante non ha fornito dettagli sulle sue condizioni, ma in molti sospettano che il morbo di Lyme, malattia che lo aveva colpito in passato, sia tornato a manifestarsi con sintomi, che gli impedirebbero di proseguire la sua tournée. Dopo mesi di assenza dalla scena pubblica, nel 2020 Justin Bieber era tornato sui social per raccontare della sua malattia: " Recentemente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme e anche una mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello e la mia salute in generale ". La malattia - rara e dovuta al morso di una zecca - lo aveva fortemente debilitato e soprattutto lo aveva portato a una forte depressione, ma grazie alle cure Bieber era tornato a stare meglio e soprattutto a fare musica.