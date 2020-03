Justin Timberlake e Jessica Biel, remote le ipotesi di divorzio

Si dissipano forse definitivamente le voci di un possibile divorzio tra Justin Timberlake e Jessica Biel.

Come riporta il Mirror, l’attrice ha infatti pubblicato su Instagram le foto dei festeggiamenti per il suo compleanno numero 38, che ricorreva ieri. Il marito e il figlio Silas hanno infatti organizzato per lei una festa un po’ particolare e decisamente intima, i cui scatti sono stati condivisi con i follower sul social network.

Nella serie di immagini pubblicate, si vede la famigliola in tenuta comoda, mentre è a tavola con una mega-torta di compleanno. In una delle fotografie, si intravede tra l’altro che Biel indossa ancora la fede nuziale.

“ Festeggiamo il mio compleanno in grande stile - si legge nella didascalia - e con questo intendo in pigiama. Ho fatto promettere a Justin che non mi avrebbe cantato Happy Birthday, così ha improvvisato. Mi spiace che non lo possiate sentire, ma io sto ancora ridendo. Grazie, meraviglioso essere umano, per ascoltarmi davvero e per aver organizzato una festa a mia misura. E grazie a voi tutti per gli auguri di compleanno. Sento il vostro affetto ”.

Tra le Storie di Instagram, Jessica Biel ha pubblicato anche la foto della colazione di compleanno preparatale dal marito e dal figlio: un piatto con due ciambelle, delle uova strapazzate con avocado e poca pancetta. “ I miei ragazzi mi conoscono così bene - ha aggiunto nella didascalia - Ho appena sceso le scale e trovata questa perfetta colazione di compleanno ”.

Questi aggiornamenti arrivano dopo che lo scorso novembre la coppia è stata travolta dallo scandalo di un presunto tradimento da parte di Timberlake durante una serata ad alto contenuto di alcol. Un uno scatto divenuto virale: si vedeva l’attore e cantante con la mano sul ginocchio della collega Alisha WainWright. L’artista si è scusato con un provocatorio aggiornamento social.

L’uomo ha spiegato che non è accaduto nulla con la collega e ha aggiunto di aver bevuto troppo: Timberlake ha scritto che si pentiva del suo comportamento e che non rappresentava un buon esempio per il figlio. Ha porto infine le sue scuse alla propria intera famiglia per averla messa in imbarazzo.

