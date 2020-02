Justin Timberlake e Jessica Biel rinnovano il loro amore

Justin Timberlake spazza via le nubi che stavano ofuscando la storia con Jessica Biel: lo fa pubblicando un romantico scatto che li ritrae durante il loro primo anno insieme, un modo definitivo per mettere a tacere il gossip e le chiacchiere. Un'immagine che li mostra felici insieme mentre lui la cinge con un abbraccio: uno scatto utile a fugare ogni dubbio sulla sua fedeltà. Un po' di pace dopo le immagini di fine anno, che lo mostravano intento a tenere per mano la co-protagonista del film in cui era impegnato.

Lo stesso Timberlake aveva chiarito il tutto, specificando che era visibilmente alticcio perché aveva bevuto in modo eccessivo, ma nulla era accaduto tra di loro. L'immagine era del tutto fuorviante e lui si era definito pentito per l'accaduto, per il disagio che aveva creato alla serenità familiare e principalmente alla moglie. Jessica aveva preferito proteggersi dietro un velo di riserbo, ma da allora i due non erano stati più immortalati insieme.

San Valentino sembra aver contribuito a rilassare gli animi, dopo la prima uscita ufficiale insieme datata tre febbraio, in occasione della première di "The Sinner", che vede proprio Jessica protagonista. Nell'immagine pubblicata da Timberlake i due appaiono visibilmente felici e sorridenti: il viso del cantante esprime la gioia del momento, ma da quello scatto sono già trascorsi otto anni, che li hanno condotti anche alla nascita del loro primo figlio: Silas Randall.

La stessa sera di San Valentino i due sono stati immortalati durante un'uscita romantica, l'ennesima conferma della pace di coppia ritrovata. Jessica ha risposto alla dedica del marito con una foto personale sul suo profilo Instagram, Justin è ripreso di spalle mentre stringe tra le braccia il piccolo Silas. L'attrice specifica di amare follemente i due Valentini presenti in foto.

Con due foto personali e con una serie di scatti pubblicati dallo stesso Justin, la coppia vuole mettere definitivamente a tacere le speculazioni che circondano alcune foto, che avrebbero gettati nell'incubo del presunto tradimento, solo per un gesto affettuoso nei confronti dell'attrice Alisha Wainwright. Le immagini di una serata tra amici trascorsa a bere e festeggiare sopra un balcone, una situazione sotto l'occhio di tutti e quindi alla luce del sole.

