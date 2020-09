"Karaoke" è il vero tormentone dell'estate

Ci hanno pensato prima Federico Poggipollini (suonando l'Inno di Mameli alla chitarra) e poi un sontuoso Andrea Bocelli (Nessun dorma) a iniziare i Power Hits Estate 2020 ieri sera dall'Arena di Verona. L'evento (in diretta anche su Sky Uno e Tv8) è andato in scena senza pubblico e con un palco e un impianto audio e luci pensato proprio per un'Arena senza gli spalti gremiti. A presentare, il trio Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese insieme con la regina Mara Maionchi, che ha dato il suo solito tocco di allegria e irriverenza.

Con una incredibile passerella di circa cinquanta artisti, il concertone pensato e realizzato da Rtl 102.5 ha consacrato quello che tutti si aspettavano: ossia il brano Karaoke di Boomdabash con Alessandra Amoroso come il vero, autentico e incontestabile tormentone dell'estate 2020. Non per nulla, il brano è da oltre due mesi il più trasmesso dalle radio, a conferma di una formula vincente che ha portato i Boomdabash a vincere «il titolo» per tre anni consecutivi. Prima con Loredana Bertè (Non ti dico no) e poi due volte di seguito con Alessandra Amoroso. L'anno scorso con Mambo salentino e quest'anno con il pezzo che davvero ha messo d'accordo tutti: Karaoke. Insomma, si è chiusa ufficialmente la stagione estiva, proprio come accadeva con il Festivalbar. A differenza del passato, però, adesso si apre un periodo incerto nel quale non ci sono grandi eventi all'orizzonte.