Così Kate Middleton ha spiegato a George che un giorno sarà re

Non è da tutti avere una bisnonna la cui immagine è stampata sulle banconote, o dei genitori che di mestiere fanno i duchi di Cambridge, si chiamano William e Kate Middleton e ogni tanto partono verso mete lontane, circondati da fotografi. Non accade tutti i giorni nemmeno di avere una famiglia che si affaccia dal balcone di un grande palazzo per salutare migliaia di persone. Per un bambino di sei anni come il principe George tutte queste situazioni scatenano una serie di domande che non è possibile eludere a lungo.

Come spiegare a un bimbo così piccolo che un giorno sarà re di un’intera nazione? Come dirgli che il suo destino sarà molto diverso da quello della maggior parte dei suoi coetanei senza spaventarlo, né caricarlo di una pressione eccessiva per la sua età? Del resto George un giorno entrerà nella Storia, ma non potrà fare proprio tutto ciò che vuole nella vita. Due facce della stessa medaglia a cui il piccolo principe dovrà pian piano abituarsi.

Secondo il Daily Mail, che cita il magazine francese Closer, Kate Middleton avrebbe trovato la strategia giusta per raccontare a suo figlio la verità senza turbarlo. La duchessa starebbe sfruttando la parte più bella e luccicante di tutta la faccenda, cioè le storie di principi, di carrozze, di palazzi favolosi e di cavalieri intrepidi, trasformando in fiaba la realtà che un giorno George vivrà davvero. Il contrario di ciò che accade a tutti noi.

I nostri genitori ci hanno raccontato favole che poi sono rimaste nel nostro cuore, ma rappresentano un mondo di fantasia speciale che in genere non concretizziamo (a meno che qualcuno non sposi per davvero un principe e una principessa, benché sia raro trovare una rosa senza spine). Nel caso del suo primogenito Kate Middleton vestirebbe i panni di una narratrice che romanza la verità. Certo, mancano ancora molti anni all’ascesa al trono del principe George. Dopo la regina Elisabetta (ben salda sul trono), sarà il turno del principe Carlo, poi del principe William e di Kate Middleton nel ruolo di regina consorte. George regnerà solo dopo di loro, dunque c’è tutto il tempo per fargli prendere coscienza delle sue radici e della sorte che lo attende.

Il magazine Amica si chiede se una volta compreso che un giorno sarà re, il principe George inizierà a fare come il principe William da bambino, sempre pronto a minacciare scherzosamente i compagni di scuola di rinchiuderli nella Torre di Londra se lo avessero fatto arrabbiare. Il giovane principe promise anche che, una volta indossata la corona, avrebbe restituito a Lady Diana tutti i titoli che le erano stati tolti con il divorzio. Purtroppo non ha avuto il tempo di realizzare questo desiderio. A tal proposito sarà interessante osservare come evolverà il rapporto tra il piccolo George e Kate Middleton, se quest’ultima sarà una sorta di consigliera per il figlio, se si proteggeranno entrambi da una vita di corte non sempre facile da gestire.