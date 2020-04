Per Kate Middleton una Pasqua alternativa al tempo del coronavirus

Il virus inevitabilmente ha cambiato le abitudini di tutti. Il distanziamento sociale per ora è l’unico modo per contenere il contagio, ma in un certo modo, ognuno di noi dovrebbe proseguire con la propria vita e avere una sorta di stabilità. A soffrire di questa condizione sono proprio i più piccoli e ne soffrono soprattutto in prossimità della Pasqua. Una condizione che sta mettendo a dura prova anche Kate Middleton, costretta ad auto-isolarsi insieme al duca e ai tre figli in attesa che la morsa del virus si allenti. La duchessa, che ora pare sia tornata a sorridere dopo la fuga in America di Meghan, sta pensando di organizzare una santa Pasqua alternativa per regalare ai figli una parvenza di serenità e di tranquillità.

Non è facile per George, Charlotte e Louis stare lontano da amici e dalla scuola che frequentano, ma Kate Middleton da mamma modello sta pensando a tutta una serie di attività per la giornata di domenica. Nulla di così straordinario, ma come riportano le fonti, la duchessa sta pensando a un pranzo tradizionale, ma leggero e salutare, e poi lasciare che i bambini possano giocare all’aria aperta per godere anche dei frutti della primavera. Questo è possibile perché la Middleton insieme al suo principe si è trasferita prima del lockdown nella tenuta di Anmer Hall, regalata dalla Regina per il matrimonio reale della coppia. Una tenuta che è splendida, immersa nel verde e lontano dalla città. Infatti tutta la tenuta è circondata da un immenso giardino. Ed è un luogo perfetto per i piccoli royal, così da poter trascorrere qualche ora in libertà. Una Pasqua alternativa perché, proprio a causa del virus, nessuno potrà avere contatto con la Regina né con altri parenti e quindi Kate Middletton progetta dei momenti goliardici per trascorrere la giornata in serenità. I giochi? i classici che si possono fare all’aria aperta, così da rendere speciale anche al giornata di Pasqua.

Kate Middleton ha sempre avuto un fiuto per questo genere di attività, e soprattutto, non è mai stato un segreto che la duchessa sia una sorta di party girl reale, attenta alle tradizioni ma senza dimenticare un pizzico di sano divertimento. Ai figli non fa mancare mai nulla. Non solo per le festività pasquali ma anche per Halloween, Natale e Carnevale, la Duchessa è sempre in prima linea per regalare ai principini attimi di spensieratezza. E oggi, con il pericolo del virus, questa Pasqua deve essere assolutamente perfetta così da scacciare per qualche ora il pericolo del contagio.