Kate Middleton sempre più sotto pressione

Com’è la vita di Kate Middleton dopo la Megxit?

Mentre l’attenzione è puntata soprattutto sul Principe Harry e su Meghan Markle, in realtà è la duchessa di Cambridge che sta assumendo tutto il peso della questione sulle proprie spalle: parola di un’esperta di linguaggio del corpo.

Come riporta il DailyMail, Judi James ha esaminato il modo in cui Kate si è posta in questi giorni di visite ufficiali in Irlanda, dove lei e il Principe William si sono recati per rinsaldare i rapporti con i vicini d’oltremare dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Secondo l’esperta, Kate sta prendendo spesso l’iniziativa, cercando di coinvolgere e aiutare il marito, ma il linguaggio del suo corpo rivela che la duchessa sia “ sotto pressione ”.

Middleton si sta quindi confermando un pilastro e questa per lei è una grande prova: alla morte della Regina Elisabetta II diventerà Principessa del Galles, la prima dopo la morte di Lady Diana. In futuro inoltre Kate è destinata a diventare Regina Consorte prima e, se sopravvivrà al marito, anche Regina Madre.

Nella giornata di ieri, i Cambridge si sono goduti una romantica passeggiata su una scogliera, in una zona rurale dell’Irlanda, dopo aver visitato una fattoria e un centro che si occupa di aiuti ai senzatetto e a persone che vivono problemi di salute mentale. Secondo James, durante queste visite Kate ha sempre preso il comando - come stesse facendo dei test in vista del potere che avrà in futuro - come se fosse lei a condurre la Royal Family in questo momento così delicato di frattura tra i due fratelli. È Kate che si avvicina per prima agli ospiti, è lei che cerca di sorridere e far sorridere, è lei che si impegna nelle conversazioni e nell’ascolto attivo, anche grazie alla sua gestualità sempre molto spontanea. E non mancano gli incoraggiamenti a William.

Secondo James invece, il linguaggio del corpo del duca di Cambridge tradisce una forte tensione e una grande ansia, forse dovuta proprio al fatto che in questo momento Harry si trova nel Regno Unito, per assolvere gli ultimi impegni ufficiali già programmati con la Corona, prima di fare un definitivo passo indietro come membro senior della Royal Family.

