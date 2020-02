"Kate Middleton teme di essere messa da parte". Dubbi sul ritorno a Londra di Harry e Meghan

Tutta l’attenzione si sposta di nuovo su Harry e Meghan. Gli ex duchi di Sussex, nelle ultime 48 ore, hanno fatto tremare ancora una volta la royal family dato che, come hanno riportato i tabloid, non avrebbero digerito il veto della Sovrana in merito al brand di "Sussex Royal". Tutto questo avrebbe influito sulla fragile stabilità di Kate Middleton e del Principe William. I duchi di Cambridge dopo la Megxit hanno cercato di mantenere un certo equilibrio all’interno della famiglia e ora, con il ritorno sul suolo inglese della chiacchieratissima coppia reale, si teme il peggio.

Sia Kate Middleton che William esprimono le loro paure e i loro dubbi a un loro confidente, il quale preferisce restare anonimo, rivelando quanto possono essere incontrollati sia Harry che Meghan ora che non sono più dei reali e non hanno più vincoli imposti dalla Corona. Il Daily Mail, qualche ora fa, ha spifferato tutti i dubbi dei duchi di Cambridge affermando che "William è molto contento di poter trascorrere un po’ di tempo con il fratello", ma aggiunge inoltre che "sua moglie Kate è molto preoccupata perché teme che i media inglesi possano mettere in ombra gli sforzi compiuti nelle ultime settimane per arginare tutte le voci sulla Megxit". Paure più che lecite, eppure come riportano le fonti, né Kate né William, dovrebbero avere problemi. Gli ex Fab4 dovrebbero incontrasi solo ai principi di marzo quanto tutta la famiglia si unirà per celebrare i Giorni del Commonwealth. Fino a qual momento, ognuno di loro, dovrebbe percorrere strade diverse.

E le foto e le news trapelate nelle ultime ore, avrebbero già messo a tacere i rumor su Kate Middleton. Per ora sul suolo inglese c’è solo Harry, il quale è volato a Edimburgo per un convegno sulla salute mentale. Meghan è rimasta in Canada insieme al piccolo, ma il suo ritorno a Londra è previsto a breve. Kate, d’altro canto, in tutto questo periodo ha preso in carico anche diversi impegni a cui gli ex duchi di Sussex non hanno portato a termine e, temendo altri gossip su litigi e dissidi, spera solo che l’incontra possa essere pacifico e quanto più tranquillo possibile. Come rivela la fonte, la Middleton ha lavorato duramente in quest’ultimo mese per mettere in ordine la situazione dopo l’urgano Meghan. E temendo di finire in disparte, ha l’impressione che tutto il bene e tutti gli impegni a cui ha partecipato, possano esser dimenticati solo perché la Markle è tornata a "casa". Per scoprire cosa succederà, non resta che attendere il tanto atteso incontro tra le due.