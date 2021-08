Da Katia Ricciarelli alle principesse etiopi: prende forma il cast del Gf Vip 6

Manca meno di un mese alla partenza del Grande fratello vip 2021. La sesta edizione del reality che vede protagonisti i personaggi noti o, comunque, di interesse del piccolo schermo e dei social, è quasi ai blocchi di partenza. La partenza del Gf Vip 6 è prevista per il prossimo 13 settembre 2021 e al momento la sua durata è stata limitata a tre mesi. Tuttavia, come già dichiarato dall'editore durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset, non è escluso che anche quest'anno la trasmissione possa allungarsi ben oltre le vacanze natalizie.

Per la terza edizione consecutiva, al timone del reality ci sarà Alfonso Signorini, che quest'anno ha deciso di cambiare radicalmente il suo parterre di opinionisti. In arrivo sulle poltrone del Gf Vip 6 lungo la passerella dello studio di Cinecittà ci sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, pronte e stuzzicare e commentare il comportamento dei concorrenti. Oltre a loro, una delle grandi novità di questa edizione sarà l'arrivo di un'opinionista non vip, come dichiarato dal capo progetto Andrea Palazzo al settimanale Chi: " Avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili ".

Per quanto riguarda i concorrenti del Grande fratello vip 2021, in questi mesi sono stati tanti i nomi che sono stati fatti per i nuovi ingressi nella Casa ma sono pochi quelli che sono stati effettivamente confermati. Il primo personaggio che varcherà ufficialmente la porta rossa di Cinecittà è Katia Ricciarelli, come annunciato sull'ultimo numero del settimanale Chi. Il soprano, ex moglie di Pippo Baudo, non è certo nuova all'esperienza del reality show. Nel suo curriculum spicca la partecipazione alla terza edizione de La fattoria, in onda su Canale5 nel 2006. C'è anche la partecipazione a diversi show per la Rai e per Mediaset nel corso di questi anni, durante i quali il soprano ha sempre fatto divertire il pubblico.

Al netto di Katia Ricciarelli, al momento unica concorrente confermata del Gf Vip 6, altri nomi circolano con insistenza nel mondo del web. Sembra sia pronta a fare il suo ingresso nella Casa Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, mentre pare non prenderà parte al programma Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. Il settimanale Oggi rivela che tra i papabili ci sarebbe Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano e fugace ex di Belen Rodriguez. Manuel Bortuzzo, il nuotatore gambizzato, sembra anche lui certo di entrare nella Casa così come Jessica, Lulu e Charli Hailé Selassié, principesse etiopi da anni residenti ai Parioli. Non sarebbe una novità per loro partecipare a un programma tv, essendo già state protagoniste di Riccanza, la stessa trasmissione che ha lanciato Tommaso Zorzi. Nei prossimi giorni verranno date altre conferme, intanto è sicuro che non entreranno nella Casa né Raz Degan e nemmeno Anna Oxa.