Katy Perry si sente male per una fuga di gas

Incidente sul set per Katy Perry: c’è stata una fuga di gas durante la registrazione di “American Idol”.

Come riporta il Mirror, gli spettatori vedranno qualcosa di davvero inatteso nell’episodio in onda domenica: lo studio del talent show - che al momento è ancora nella fase di audizioni - è stato evacuato dopo che in tanti hanno avvertito un forte sentore di gas, la cantante si è sentita molto male a causa dell'inalazione di propano. I giudici Katy Perry, Luke Bryan e Lionel Richie sono stati infatti costretti a interrompere la trasmissione e fuggire dallo studio di registrazione.

Ecco cos’è accaduto: durante le audizioni, mentre i giudici completavano le loro squadre, Perry ha lamentato un odore di gas piuttosto intenso e non è stata la sola. L’artista ha poi riscontrato un leggero mal di testa e si è molto spaventata. Così hanno iniziato a risuonare le sirene della sicurezza - si potranno sentire perfino nella registrazione che andrà in onda - e tutti sono usciti fuori dall’edificio, i giudici, lo staff e i concorrenti. Perry è infine crollata sul pavimento dicendo: “ Non mi sento bene ”.

Questa diciottesima stagione del talent parte quindi con un incidente e tanta paura per tutti, anche se al momento pare sia rientrato il problema e non ci siano state conseguenze.

Katy Perry è giudice di “American Idol” dalla sua sedicesima stagione. Di tanto in tanto,affianca la sua attività artistica a quella di doppiatrice - per “I Simpson” e “I Puffi” - e a quella di guest star, in serie come “How I Met Your Mother” e “American Housewife”, ma anche nel film “Zoolander 2”, nel cui cameo interpreta se stessa.

Perry ha all’attivo cinque album in studio: “Katy Hudson” del 2001, che porta il suo vero nome, “One of the Boys” del 2008, “Teenage Dream” del 2010, “Prism” del 2013 e “Witness” del 2017. L’artista è anche imprenditrice: ha infatti un marchio di abbigliamento e uno di profumi che prende il nome dal suo gatto.

