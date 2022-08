La sorpresa di Keanu Reeves alla coppia di sposi: ecco cosa ha fatto

Ha lasciato tutti senza parole presentandosi a sorpresa a un matrimonio dove non conosceva nessuno. Così per l'ennesima volta l'amatissimo attore di Matrix, Keanu Reeves, si è dimostrato un personaggio dal cuore d'oro. James e Nikki Roadnight, freschi neosposi, sono ancora increduli mentre raccontano la sopresa di veder arrivare al loro ricevimento di nozze l'attore che amano tanto. Probabilmente il loro album di foto sarà molto interessante da mostrare ad amici e parenti.

La storia somiglia a quella di una favola a lieto fine. Lo sposo aveva incontrato Keanu Reeves nel bar del Fawsley Hall Hotel & Spa nel Northamptonshire dove i coniugi Roadnight hanno pronunciato il fatidico sì e festeggiato l'evento, dove il divo alloggiava, perché poco distante stava girando un documentario sulla Formula 1. " Mio marito, che come me è un suo grande fan, l’ha visto al bar e gli ha raccontato che si era appena sposato. Lo ha invitato a passare per un saluto e a bere qualcosa con noi se voleva ", ha raccontato la neosposa Nikki al magazine Newsweek. " Era molto amichevole e ha risposto che magari sarebbe passato in seguito. Non sapevamo se lo avrebbe fatto o meno, ma per noi era già bello che mio marito gli avesse parlato! ".

E invece a sorpresa un’ora dopo, un cameriere dell’hotel si è avvicinato alla sposa per informarla che un “ ospite molto speciale ” era fuori e voleva parlarle. Quando Nikki è uscita, ad aspettarla in cortile c’era Keanu Reeves: " È stato tutto molto emozionante. Sono andata a salutarlo e a presentarmi. Gli ho offerto da bere, ma lui ha rifiutato perché aveva appena fatto un lungo volo. Mi ha detto che non sarebbe rimasto a lungo e si è congratulato con noi per il nostro matrimonio. È stato così gentile da posare per alcune foto. Si è persino preso del tempo per parlare con alcuni dei nostri ospiti e fare altre foto!" .

Ma non è la prima volta che l'attore fa degli auguri speciali, anzi, paradossalmente sembra che sia l'invitato più ambito ai matrimoni. Anche Jarrod Camara e Leslie Walker che stavano festeggiando il loro in un hotel lo hanno incontrato pochi minuti prima del fatidico "sì" e anche con loro è scattato il "ricordo fotografico".