Kendall Jenner, il bikini non nasconde nulla

La bellissima Kendall Jenner si rilassa dopo gli impegni legati alle Fashion Week di Milano e Parigi: la modella si concede del tempo di qualità alle Bahamas, alternando bikini coloratissimi e davvero particolari. Appassionata del due pezzi da mare, la giovane indossa il costume con estrema eleganza e sensualità: un articolo in particolare cattura l'attenzione dei fan e dei media. Il quantitativo di tessuto è così ristretto e contenuto che fatica a nascondere le parti intime della giovanissima.

Reginetta delle passerelle, Kendall è una vera influencer da social network, le sue foto fanno sempre il pieno di apprezzamenti e commenti positivi, tanto da lanciare tendenze e nuove mode. Alta, statuaria e magra, con gambe chilometriche, la modella di casa Kardashian-Jenner è sempre richiestissima tanto da risultare molto contesa tra le case di moda più importanti.

Elegante e sensuale, Kendall mostra come indossare con grazia un bikini dai tagli sartoriali hot e piuttosto contentuti: il reggiseno è legato sul petto come a replicare una fascia con i lacci stretti sopra lo stesso seno. In questo modo, il pezzo superiore abbraccia il petto sollevando e stringendo il seno, le mutandine invece coprono a malapena la parte inferiore del corpo, vista la scarsità di tessuto. Solo due laccetti sottili sorreggono una fascia centrale, un po' arricciata ma dai colori vivaci.

Il bikini sottolinea il fisico snello e asciutto della modella permettendole di abbronzarsi in quasi tutte le parti del corpo: Kendall si gode il sole mollemente adagiata sopra una sdraio, mentre mangia un po' di frutta e legge un libro. Ma non può certo mancare un momento di relax sopra uno yacht di lusso in compagnia di amici e parenti, in alcuni scatti appare anche la sorella Kylie. Anche la giovanissima si sta riposando alle Bahamas con la figlia Stormi e qualche amica, approfittando della sorella per alcune pose fashion con tanto di look estivi coordinati. Le due sorelle sono molto unite ed affiatate, ma sono anche perfette colleghe di lavoro: le giovani sono a capo di una linea di moda che hanno creato personalmente, inoltre Kylie vanta una linea makeup di grandissimo successo.

