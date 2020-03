Khloe Kardashian si mostra in bikini bianco

Khloe Kardashian è già pronta per la prova bikini, come mostrano le immagini pubblicate su Instagram: la trentacinquenne sorella di Kim ha catturato la curiosità dei fan con uno scatto davvero sexy. Fasciata in un bikini bianco con mutandina sgambata, Khloe appare sicura e sensuale, con tanto di curve hot in bella mostra. Del resto è ben visibile la fatica ed il sudore speso in palestra per tonificare muscoli e addome: non sfuggono gli addominali tonificati e allenatissimi, che la donna mostra con orgoglio.

Appassionata di fitness, la donna aveva deciso di rimettersi in forma perdendo i chili di troppo e modellando le sue curve sexy, ma la gravidanza aveva fermato questo percorso di rinascita. Khloe aveva messo in pausa l'allenamento per poi riprenderlo poco tempo dopo la nascita della figlia, ritornando velocemente in forma smagliante. Come appunto mostrano l'ultimo scatto e il bikini della sua linea moda, che indossa con vera grazia.

Tanti gli elogi e i commenti positivi e, tra questi, non è sfuggito quello sexy del suo ex Tristan Thompson, che ha impreziosito il tutto con una serie di emoji esplicative. Il giocatore di basket è anche il padre della piccola True, avuta da Khloe nel 2018, ma è diventato irrimendiabilmente il suo ex dopo una serie di accuse e presunti tradimenti, scoperti mentre la giovane stava affrontando la gravidanza.

Anche se ora i rapporti sono meno tesi, la coppia non sembra intenzionata a ricucire lo strappo: Khloe preferisce avanzare in autonomia crescendo la figlia da sola, con il supporto a distanza di Tristan. L'ex coppia collabora perfettamente da questo punto di vista, ma non bastano i commenti audaci e le buone intenzioni per dimenticare il passato e i tradimenti.

Pietra dello scandalo fu proprio Jordyn Woods, migliore amica di Kylie Jenner e sorellina di Khloe, che venne pizzicata mentre si baciava con Tristan proprio durante il weekend di San Valentino. Nonostante molti giornali giurino in un ritorno di fiamma tra i due, Khloe non sembra giustamente intenzionata a dimenticare il passato, ma preferisce concentrarsi sul benessere della figlia e sulla sua carriera.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?