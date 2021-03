Tra incesti, asfissia e sesso estremo: la morte sospetta dell'attore di Kill Bill

Kill Bill - che andrà in onda questa sera alle 22.10 su Paramount Network - è senza dubbio uno dei film più amati e più iconici di tutta la filmografia di Quentin Tarantino. Diviso in due capitoli - dal titolo Volume 1 e Volume 2 - Kill Bill è una storia di sangue e vendetta, resa intramontabile dall'interpretazione di Uma Thurman che, tuta gialla e katana alla mano, è diventata quasi un simbolo di rivalsa. L'idea per il film nacque sul set di Pulp Fiction, dalla storia del pilota che il personaggio di Mia (interpretato proprio da Uma Thurman) raccontava a Vincent (John Travolta).

Kill Bill - Volume 1, la trama

Una donna, chiamata La Sposa, si risveglia in un letto d'ospedale, scoprendo non solo di essere stata molestata ma anche di avere l'occasione di prendersi la propria vendetta contro il capo della Deadly Viper Assasination Squad, il misterioso Bill (David Carradine).

Nel momento in cui si risveglia dal coma, la Sposa ricorda cosa le è capitato: il modo in cui l'associazione di assassine di cui era un membro ha fatto irruzione il giorno del suo matrimonio massacrando tutti gli invitati e uccidendo il bambino che la donna portava in grembo. La sua mente, allora, si apre a un solo obiettivo: ottenere una spada da Hattori Hanzo e andare alla ricerca di tutti coloro che sono stati responsabili della strage il giorno delle sue nozze.

La misteriosa morte di David Carradine

Sebbene il volto e l'anima di Kill Bill siano rappresentati da Uma Thurman, un ruolo molto importante lo ha avuto anche David Carradine, lo spietato Bill che non si fa scrupoli a uccidere non solo un membro della sua squadra, ma anche la donna con cui aveva avuto una lunga relazione. L'interpretazione dell'attore è magistrale, fatta di violenza ed eleganza al tempo stesso. Purtroppo, però, il talento di questo attore è stato messo in ombra dalla sua morte, avvenuta in condizioni misteriose il 3 giugno 2009.

Come riporta LaScimmiaPensa.com, David Carradine si trovava in Thailandia, nella camera 352 del Park Nai Lert Hotel di Bangkok perché impegnato nelle riprese del film Strech per la regia di Charles de Meaux. Secondo il resoconto fatto in un primo momento dal personale dell'hotel, l'attore aveva passato qualche giorno in solitudine, bevendo molto. Il suo umore, però, non sembrava affatto né cupo né depresso. Anzi, era stato ascoltato suonare il piano e durante le riprese si era mostrato sempre molto allegro. Questi elementi spinsero subito a escludere il suicidio come possibile causa di morte, nonostante il protagonista di Kill Bill si fosse impiccato.

Sin da subito apparve evidente che l'attore potesse essere morto per un gioco autoerotico conclusosi tragicamente. Carradine venne infatti ritrovato con la corda di una tenda stretta sia intorno al collo che intorno ai genitali. Come viene specificato dal The Guardian, il dottor Michael Baden, patologista, condusse una seconda autopsia sul cadavere dell'attore, arrivando alla conclusione che la causa della morte fosse stata proprio l'asfissia autoerotica.

I dettagli sulla vita sessuale di Carradine non rappresentarono una grande sorpresa per i mass media. L'ex moglie dell'attore, Marina Anderson, dichiarò che l'ex marito aveva delle fantasie specifiche. Come racconta ABC News, David Carradine amava il bondage, ma anche l'essere asfissiato fino al raggiungimento dell'orgasmo. Proprio questo genere di pratiche, che per la Anderson erano eccessive e perverse, portarono alla fine del matrimonio dei due. Tuttavia la conoscenza della vita sessuale di Carradine, portò la Anderson ad affermare che secondo lei la morte dell'attore di Kill Bill non fosse stato un incidente, perché Carradine non era solito praticare questo genere di manovre da solo.

Ad ABC News la donna ha detto: "Per David era impensabile fare una cosa del genere da solo. Non lo ha mai fatto da solo, quando eravamo insieme. Era qualcosa che non si adattava alle sue fantasie. A David piaceva la partecipazione. Non sono mai arrivata al punto di soffocare. Era una cosa che mi spaventava a morte. Mi piaceva avere ossigeno nel cervello" . Nonostante il giudizio negativo sulle pratiche dell'ex marito, Marina Anderson le conosceva abbastanza bene da affermare che David Carradine non avrebbe mai cercato l'asfissia da solo, perché questo non gli avrebbe comunque permesso di raggiungere l'orgasmo.

Secondo la donna, in una città dedita al sesso come Bangkok, era plausibile che David Carradine avesse cercato la compagnia di qualche professionista e che le cose si fossero poi messe per il peggio. La Anderson non escluse nemmeno la possibilità che la morte dell'ex marito fosse un vero e proprio omicidio, compiuto per denaro.

La Anderson, inoltre, ha pubblicato un libro di memorie dal titolo David Carradine: The Eye of My Tordano in cui parla di una relazione incestuosa che l'attore avrebbe avuto con un parente più giovane. La donna non identifica né il nome di questa persona, né il sesso né il grado di parentela. Afferma semplicemente di aver sorpreso Carradine in una situazione compromettente con il/la parente più giovane e di aver implorato l'allora marito di chiedere aiuto per questi suoi sentimenti sbagliati, ma l'attore avrebbe rifiutato.

L'attore di Kill Bill ucciso da una setta?

Come riporta il Sydney Morning Herald, intorno alla morte di David Carradine hanno cominciato a proliferare delle teorie complottiste che vedrebbero la mano di una setta alla base dell'omicidio dell'attore. L'avvocato Mark Gerogas, intervistato al Larry King Live US, ha affermato: "David era molto interessato a investigare sulle società segreti. Perciò se c'è qualche sospetto, quella dovrebbe essere la prima area in cui si dovrebbero cercare delle risposte".

Anche il manager dell'attore pensò che ci fosse qualcosa di sospetto nella morte di David Carradine: come la famiglia, nemmeno lui credette mai all'ipotesi del suicidio.

