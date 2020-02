Kim e Kourtney Kardashian si prendono a pugni

Kim Kardashian prende a pugni la sorella Kourtney, nel nuovo video promozionale per la stagione numero diciotto di “Keeping Up with the Kardashian”.

La clip riprende un momento decisamente insolito: nel video si vede Kourtney discutere con Khloe e Kim, mentre quest’ultima alza gli occhi al cielo. In un'altra scena invece si vedono Kim e Kourtney litigare in maniera decisamente più accesa: Kourtney lancia addosso a Kim quella che sembra una bottiglietta d’acqua, mentre Kim la prende a pugni.

Come riporta il Mirror, questo litigio - che era stato annunciato da Kim nei giorni scorsi come piuttosto violento - potrebbe essere causato dal fatto che Kourtney ha intenzione di abbandonare il reality, provocando così la rabbia delle sorelle. Kourtney ha infatti dichiarato che avrebbe preferito impiegare il tempo con i propri figli: Mason Dash nato nel 2009, Penelope Scotland nata nel 2012 e Reign Aston nel 2014.

Su Instagram sono apparsi una serie di scatti di Kourtney con la didascalia: “ Queste sono le mie confessioni ”.

Tempo addietro si ventilò la possibilità che anche la più giovane del clan Kardashian-Jenner lasciasse “Keeping Up with the Kardashian”, perché troppo impegnata con il suo marchio di cosmetica: Kylie Jenner però è ancora saldamente nel reality.

Non c’è però ancora conferma delle ragioni del litigio tra Kim e Kourtney: i fan dovranno attendere la messa in onda del reality show. Nell’ultima stagione, la numero diciassette, Kourtney si è lamentata per il fatto che Khloe e Kim abbiano criticato la sua vita sentimentale, ma non avrebbe potuto ancora lasciare lo show, di cui era produttrice esecutiva. Durante un’intervista televisiva, Kim ha paragonato alla Megxit l’eventuale defezione di Kourtney, aggiungendo che però il tutto sia risultato più violento.

In occasione degli Oscar si è consumata una lite social tra la stessa Kourtney e Khloe. Quest’ultima ha ripreso la sorella in un suo aggiornamento su Instagram, lamentando che avesse rovinato la festa alle sorelle, le quali si erano recate a un party dopo la premiazione, ospitato da Beyoncé e Jay-Z. Khloe è arrivata a definire la sorella “ truffatrice ” in uno dei commenti a uno scatto, che le ritrae insieme in abito da gala in attesa di andare a quella famigerata festa.

