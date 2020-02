Kim Kardashian mostra la stanza dei giochi (e da favola) dei suoi figli

Con un patrimonio da capogiro, la coppia formata da Kim Kardashian e Kanye West può permettersi di assicurare il meglio ai quattro figli - North, Saint, Chicago e Psalm - che hanno un'età compresa tra i 6 anni e i 9 mesi.

Se la casa di Kim Kardashian può vantare un aspetto minimal-chic, c'è un ambiente, invece, dove l'eccesso non è messo al bando. Si tratta della stanza dei giochi dei figli, che l'influencer più famosa al mondo ha deciso di mostrare ai suoi follower in una serie di stories, pubblicate sul suo profilo Instagram.

L'arredamento ridotto al minimo è compensato da una serie infinita di giochi che rendono la stanza un vero e proprio parco delle meraviglie. Al centro del locale c'è uno scivolo che si tuffa in una piccola vasca piena di palline. Su un lato della stanza possiamo vedere un palco dove i piccoli di casa possono giocare a fare i musicisti come il padre. Sul palco non mancano una batteria a misura di bambino, microfoni, violini e chitarre.

Il muro bianco dietro al palco può fungere anche da sfondo su cui guardare film, grazie a un proiettore incassato sul soffitto. Vicino al palco, una sezione è dedicata ai giochi per i più piccoli di casa. Grande spazio al reparto femminucce con due case delle bambole, accessori, culle, passeggini e bambole di vario tipo.

Kim Kardashian non dimentica la cultura e nella sala c'è spazio anche per l'angolo riservato all'educazione. C'è un grande tavolo dove i bambini possono fare i compiti e un mobile con dei libri e altro materiale educativo. L'area maschile è colonizzata da pupazzi di dinosauri, grossi peluche, modellini di camion e di auto e piste per i trenini. Non potevano mancare cassetti pieni di mattoncini colorati per le costruzioni.

Ma il bello deve ancora arrivare. Kim Kardashian presenta una nuova sezione da favola in cui fanno bella mostra bella mostra di sé un carretto dei gelati, una cucina da bambini, lavatrice, asciugatrice e soprattutto un piccolo negozio di alimentari. Il piccolo supermarket è accessoriato di tutto il necessario e fornito di un registratore di cassa estremamente tecnologico che funge da calcolatrice e ha anche un finto dispositivo per il pagamento col bancomat, con tanto di touch screen per la firma digitale. Il rullo per il trasporto dei prodotti si muove davvero, e i più pigri possono anche trasportare la spesa con un piccolo carrello, proprio uguale a quello dei centri commerciali.

Dalla sala dei giochi si accede ad una piccola stanza, in cui tutto è sistemato - con una precisione quasi maniacale - su scaffali e all'interno di scatole trasparenti da cui si intravedono pastelli a cera, gessetti e vasetti di pasta modellabile. Il tutto è ordinato per gradazione di colore.

Per seguire le orme di mamma Kim Kardashian, ai piccoli non poteva mancare una sezione guardaroba in cui trovano posto costumi coloratissimi, tute da animali e scarpette da principessa. Quello che la famosa influencer ha mostrato ai suoi fan è un vero e proprio tour delle meraviglie.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?