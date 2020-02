Kim Kardashian vorrebbe altri figli

Kim Kardashian vorrebbe avere altri figli, ma probabilmente non ne avrà.

La sua rivelazione è giunta dopo quella del marito Kanye West in televisione. Durante il segmento di Carpool Karaoke del “The Late Late Show” con James Corden, Kanye ha affermato di voler avere 7 figli, cioè tre in più di quelli che effettivamente ci sono già nella famiglia Kardashian-West. Secondo Kanye, i figli sono infatti la più grande ricchezza che si possa avere.

Come riporta il Sun, tuttavia, Kim non è intenzionata ad avere altri figli, per diverse ragioni, anche se li vorrebbe. La prima: dovrebbe fare la fecondazione in vitro a 40 anni - adesso ne ha 39. Kim e Kanye dispongono in effetti di ovuli già fecondati e pronti da impiantare in una madre surrogata - dato che una gravidanza potrebbe essere molto pericolosa per Kim e il nascituro, poiché la donna soffre di placenta accreta e per questo è già ricorsa alla gravidanza per altri per avere gli ultimi due figli.

In secondo luogo, Kim riconosce che i figli rappresentino un grande impegno: anche lei e le sue sorelle, che sono adulte, si rivolgono sempre alla madre Kris Jenner quando hanno bisogno. Infine la donna, che è anche un’imprenditrice nei campi della cosmetica e della lingerie contenitiva, è molto impegnata con gli studi di legge - vuole ripercorrere le orme del padre Robert Kardashian, famoso avvocato che difese O.J. Simpson - e con i quattro figli che già ha.

Kim è infatti consapevole di volersi occupare al meglio dei figli che lei e Kanye hanno avuto, quindi averne degli altri è escluso.

Nella famiglia Kardashian-West ci sono quindi quattro bambini: North, che ha 6 anni, Saint, che ne ha 4, Chicago che ne ha 2 e Psalm che compirà un anno il prossimo maggio. Anche se quattro bambini sono difficili da “contenere” in termini di entusiasmo ludico, in queste settimane la star del reality ha spiegato di aver realizzato la propria casa a misura di bambino. Anche se nei giorni scorsi, come hanno testimoniato le sue Stories di Instagram, la piccola North ha irrimediabilmente sporcato di rossetto il loro costoso divano bianco, con grande ilarità da parte dei follower della mamma.

