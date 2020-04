Kim Kardashian parla della rissa con la sorella Kourtney

Kim Kardashian è tornata a parlare del primo episodio della diciottesima stagione di “A spasso con i Kardashian” - quello della rissa con la sorella Kourtney Kardashian.

Come riporta il DailyMail, Kim ha spiegato che da quel momento la produzione del reality show sulla sua famiglia è stata interrotta, per essere riavviata dopo una settimana: tutti sono rimasti abbastanza sconvolti dalla scena, a partire da lei stessa, ma anche la madre Kris Jenner che ha pianto, incapace di riconoscere in video le sue amorevoli figlie. La star dei reality ha dichiarato che in effetti si è trattato di una scena mai fatta prima: le sorelle Kardashian-Jenner si vogliono molto bene e sono decisamente unite, allora che cos’è accaduto?

Kim ha rivelato di essersi ferita perché Kourtney l'avrebbe graffiata - questo gli spettatori non l’hanno visto -aggiungendo come lei e la produzione siano all’oscuro dei veri sentimenti della sorella. Secondo Kim, Kourtney è una persona molto riservata, che ama non disattendere gli altri quando ha preso un impegno: per questo, nonostante volesse lasciare la produzione, si è recata al lavoro come sempre e spinta dalla pressione è stata data vita alla rissa.

Le dichiarazioni sono state rese a “The Tonight Show: At Home Edition”, in cui Jimmy Kimmel intervista le celebrità in videoconferenza: Kim si è rifugiata in una stanza della casa materna, dove i suoi figli, a casa anche loro per l’isolamento da coronavirus, non avrebbero potuto interrompere le riprese. La sorella Kylie Jenner, imprenditrice nel settore della cosmetica, l’ha truccata per l’occasione. Anche il marito Kanye West è sempre in casa in questo periodo, ma a quanto dice Kim è impegnatissimo in una full immersion cinematografica di film stranieri, rigorosamente in lingua originale con sottotitoli.

In ogni caso, la rissa tra Kim e Kourtney è ampiamente alle spalle: tutto è bene quel che finisce bene nel clan Kardashian-Jenner. Le due sorelle hanno fatto pace poco tempo dopo, tanto che sono state impegnate insieme per un servizio di moda. Le Kardashian hanno posato con abiti simili in colori differenti, ed entrambe le sorelle hanno pubblicato su Instagram degli scatti del servizio con didascalie particolari. “ Sei la salsa barbecue per la mia senape ”, ha scritto Kim nella didascalia, mentre Kourtney ha scritto “ Sei il cornetto per la mia cioccolata ”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?