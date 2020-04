Kylie Jenner contro i fan che la vorrebbero più magra

Kylie Jenner ha messo a tacere alcuni troll sui suoi canali social, che l’hanno schernita per le sue forme prosperose.

Come riporta il Sun è accaduto tutto non sul profilo ufficiale dell’imprenditrice, ma su quello in cui pubblica news varie sulle sue attività social. Dato che in questo periodo la giovane è in auto-isolamento, ha ripescato un video del 2017, che risale quindi a prima della sua gravidanza. Alcuni fan hanno commentato crudelmente, sostenendo che nel 2017 l’aspetto di Kylie fosse migliore di oggi, e alla donna non è rimasto che rispondere in maniera lapidaria: “ Ho dato alla luce una bambina ”.

Kylie è sempre stata sincera sul suo aumento di peso, aggiungendo di non essere mai ricorsa alla chirurgia plastica, con impianti di silicone sulle natiche. In realtà è sempre stata magra - va ricordato che è anche molto giovane, ha 22 anni - almeno fino alla gravidanza, quando ha preso molti chili ed è riuscita a perderne solo la metà, a differenza delle sue sorelle Kim, Kourtney e Khloe Kardashian che sono sempre tornate alla loro forma originale dopo ogni gestazione - Kim ha portato in grembo due figli, Kourtney tre.

La giovane Kylie ha spiegato che l’aver messo su tanto peso in dolce attesa è dovuto al fatto che in quel periodo aveva sempre voglia di cibo di fast food, ciambelle e cialde Eggo - le stesse per cui va matta Eleven, il personaggio di “Stranger Things”, interpretato da Millie Bobby Brown. L’imprenditrice però ha sempre detto che non le piaceva essere tanto scheletrica, com’era prima della gravidanza, mentre ora si sente orgogliosa di avere un po’ di pancetta, perché le piacciono le sue forme sinuose. E i follower, troll a parte, le fanno sempre i complimenti per il suo fisico a clessidra, molto femminile.

Immediatamente dopo aver dato alla luce la piccola Stormi, nata dalla sua relazione con Travis Scott e che oggi ha 2 anni, Kylie ha perfino realizzato un servizio fotografico per Calvin Klein a poche settimane dal parto, sentendosi perfettamente a proprio agio con il suo corpo, che intanto era cambiato, e dando al mondo intero una grande lezione di body positivity.

