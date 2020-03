Kylie Jenner e Travis Scott, nessun ritorno di fiamma

Niente reunion in vista per Kylie Jenner e Travis Scott.

Secondo quanto riporta il DailyMail, le voci inizialmente prese per buone da Tmz sono state prontamente smentite da altre fonti. L’imprenditrice e il rapper, che condividono la custodia della figlia Stormi, di 2 anni, si erano lasciati lo scorso autunno, dando adito nel tempo a balletti di indiscrezioni che parlavano di riappacificazione per poi essere subito smentite.

In questi giorni era infatti emersa l’indiscrezione secondo cui i due, che sono rimasti buoni amici anche e soprattutto per amore della figlia, fossero tornati insieme anche dal punto di vista romantico. È stato detto perfino che la coppia fosse tornata a dormire sotto lo stesso tetto da alcune settimane e che entrambi non stessero frequentando altre persone. In realtà, come ha spiegato un'altra fonte, Kylie e Travis stanno solo cooperando e si stanno sostenendo a vicenda, come farebbero due amici: niente ritorno di fiamma quindi, sebbene sia una grande delusione peri fan della coppia.

Il rumor è stato alimentato dal fatto che, nei giorni scorsi, Jenner ha pubblicato tra le Storie di Instagram alcune foto di lei e del suo passato interesse sentimentale che risalgono al 2017.

Jenner e Scott si sono conosciuti proprio nel 2017, durante un festival musicale. Jenner aveva avuto precedentemente una relazione con un altro rapper, Tyga, terminata proprio quell’anno. La relazione tra Kylie e Travis è durata fino a settembre 2019, mentre la piccola Stormi è nata a febbraio 2018 - il mese scorso, i genitori l’hanno festeggiata con un grande party a misura di bambino, con ospiti tutti gli zii Kardashian-Jenner, i cuginetti e gli amici.

A 2 anni, Stormi è già una regina dei social come sua madre. Le foto pubblicate da Kylie sui suoi profilo social incantano milioni di follower. Le ultime immagini della piccola risalgono proprio a ieri. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Kylie ha infatti condiviso alcune foto della figlia con la didascalia: “ Alle nostre future donne ”.

Kylie Jenner è la più giovane del clan Kardashian-Jenner. È infatti figlia dell'ex atleta Bruce Jenner - oggi Caitlyn - e di Kris. Le sue sorelle celebri sono Khloe, Kourtney, Kim Kardashian e l'angelo di Victoria's Secret Kendall Jenner.

