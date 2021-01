Nuovo strappo di Meghan Markle: vuole cambiare cognome

Le indiscrezioni e rumor sulla vita di Meghan Markle lontano dalla corona corrono veloci tra i fili del web. La ex duchessa del Sussex, anche se da un anno vive lontana da Londra, sta creando diversi malumori a Corte. Tanto è vero che, secondo alcuni rumor, la Regina sarebbe intenzionata a rimodulare gli accordi della Megxit proprio per evitare che Harry e Meghan possono minacciare il buon nome della famiglia. È stato The Express a gettare altra benzina sul fuoco, su una situazione già incandescente. Il tabloid inglese, in un articolo che è stato pubblicato nel giorno dell’epifania, rivela di un altro strappo tra Meghan e la Corona. Più che uno strappo, pare che la Meghan sia disposta a una resa, per cercare di mettere una parola fine o dei puntini di sospensione nei dissidi tra Los Angeles e Londra.

Secondo le indiscrezioni, ancora oggi tutte da confermare, Meghan sarebbe intenzionata a cambiare il suo cognome. Non si vorrebbe far chiamare più Meghan Markle, bensì Meghan Windsor. Acquistando così il cognome del marito, o addirittura quello di Mountbatten-Windsor. Si tratta del cognome ufficiale della famiglia reale britannica fin da quando Elisabetta è salita sul trono la prima volta. Se si tratta solo di un altro capriccio di Meghan? È ancora tutto da vedere, ma secondo le fonti non ufficiali, pare che ci sia una scelta molto particolare dietro l’intenzione della Markle.

Ad oggi, nonostante tutto, Meghan ed Harry si firmano ancora sotto il nome di Duchi di Sussex. E lo si nota molto chiaramente tra le note del podcast che, di recente, hanno lanciato su Spotify. Il cambio del cognome sembra essere più un pretesto dato che, di solito, nessuno dei reali inglesi ha mai usato il suo cognome. Harry, per esempio, si firma solo con il nome di battesimo. Meghan invece vorrebbe cambiare il cognome solo perché "sente il peso del suo passato". Quello di Meghan Markle è un nome che è simbolo di scompiglio, di faida, e del non rispetto per le regole. E,per ovviare a una lunga serie di critiche e polemiche, ora la moglie di Harry vorrebbe cercare di farsi chiamare Windsor con l’intenzione di poter "ripulire il suo stesso passato". Non solo quello di attrice e di donna fuori dagli schemi, ma cercare di prendere le distanza da un padre e da una sorellastra che, ancora oggi, stanno influendo negativamente sulla sua immagine. La Regina accetterà la resa oppure no? Non resta che attendere la prossima puntata della soap-opera di corte.