L’assistente dei Beckham nello staff di Meghan Markle. "Esperta con persone di alto profilo"

Nonostante la pandemia ha messo in pausa i "piani di conquista" di Meghan Markle e del Principe Harry, gli ex duchi di Sussex attualmente sono comunque impegnati in diversi progetti. In attesa di poter finalmente scrivere un nuovo capitolo della loro vita, a Los Angeles si organizzano per la "fase 2" della Megxit. Il lancio della charity benefica che porta il nome di Archie è solo l’inizio della loro vita al di fuori della vita di corte. Meghan però da sola non può gestire tutto e, per questo motivo, si fa aiutare da uno staff di fedelissimi per tenere ogni cosa sotto controllo. Il The Sun, di recente, ha interrogato una fonte vicina ai duchi e ha rivelato come la Markle si sta affidando a una donna molto competente per gestire tutto il suo entourage. Il tabloid afferma che si tratta di Rebecca Mostow.

É una donna che vive in America ma è originaria di Londra ed è esperta nel lavorare insieme a persone esigenti e di alto profilo. Ha un curriculum perfetto per far parte dello staff di Meghan e di Harry. La gola profonda rivela però un retroscena molto particolare. "Rebecca ha lavorato con Prince e Seal, ma soprattutto, e per diverso tempo, è stata l’assistente personale di David e Victoria Beckham – afferma -. Ha lavorato a stretto contatto con l’ex Spice Girl quando il celebre calciatore si era trasferito temporaneamente a Los Angeles. Lei è molto brava a lavorare con gente facoltosa". E quindi la Markle non poteva che vantare una collaboratrice competente nel suo staff. Lei che di solito è ligia nel dover, ha bisogno di una persona che sia maniacale e ossessiva quasi quanto lei e, da quel che sembra, Rebecca Mostow, potrebbe essere la candidata ideale.

"Ha decenni di esperienza nel settore – continua la fonte -. È diligente ed è estremamente professionale. Ma soprattutto è discreta. Una qualità che deve essere indispensabile". Secondo quanto è stato rivelato dalla fonte anonima, Meghan Markle ha bisogno di una persona che possa organizzare la sua quotidianità, ovvero gestire la sua agenda personale e fornire consigli utili su come muoversi nei meandri di Beverly Hills. "Ambientarsi non sarà facile – aggiunge la fonte -. Meghan lo sa fin troppo bene. Per questo ha bisogno che nel suo staff ci sia una persona molto competente". Anche perché sono tanti i progetti in ballo. Per ora è attesa l’uscita della prima autobiografia ufficiale dei duchi che già fa tremare le mura di palazzo.